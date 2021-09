Buscan que no se pueda tomar ni una gota de alcohol al conducir en San Juan

La Agencia Nacional de Seguridad Vial avanza con el objetivo de implementar por ley en todo el país la “tolerancia cero” de alcohol para conductores y en San Juan apoyan la idea. Así lo informó José Luis Flores Illa, de Fundación EMICAR y miembro del Consejo de Seguridad Vial a nivel provincial.

Flores Illa, en diálogo con AM 1020 este lunes, dijo que hay provincias como Córdoba o distritos como Tigre, que acordaron aplicar la tolerancia cero, atendiendo las alarmantes cifras de siniestros viales donde el alcohol es protagonista clave. "Seguimos buscando la tolerancia cero. Hay que ser responsables a la hora de conducir. No se trata de no tomar. Pero no hay que conducir", remarcó.

El especialista dijo que más del 30% de los siniestros viales son provocados por el consumo de alcohol y la mayoría de los conductores son jóvenes. Expresó que el Consejo Nacional de Seguridad Vial está buscando la tolerancia cero y que "en San Juan estamos todos de acuerdo. La Policía controla mucho pero la gente se desvía y los evade". La fórmula para evitar muertes es sencilla: "si un grupo sale, uno de ellos no tiene que tomar", recordó Flores Illa.

El proyecto de ley de tolerancia cero que impulsa la ANSV ya levantó polvareda este año porque hay cuestionamientos del sector vitivinícola, como COVIAR, que lo consideran demagógico.