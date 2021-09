Cerca de 30.000 sanjuaninos esperan la segunda dosis de la Sputnik V

Este jueves, la jefa de Inmunizaciones, Marita Sosa Yang, informó que cerca de 30.000 sanjuaninos están a la espera de recibir la segunda dosis de la Sputnik V.

La funcionaria contó que "este martes llegaron más dosis de la Sputnik V y se otorgaron turnos para colocar el segundo componente. Estimamos que en espera están 30.000 sanjuaninos", dijo a Am 1020. La mujer contó, también, que no hay más dosis de la vacuna Moderna. Por lo tanto, ya no se puede hacer la combinación.

"Trabajamos con la población de 18 años, más por la demanda espontánea para primeras dosis, lo que nos posibilitó llegar al 95% de cobertura en ese grupo", informó. Y agregó, "queremos llegar a la población de ese grupo que nos queda, que pudo no vacunarse ya sea por un inconveniente para inscribirse o está decidiendo su vacunación".

Además, indicó el avance en la inoculación de menores de 18 años. Sosa señaló que "trabajamos con los grupos priorizados. Ya llegamos al 55% con primeras dosis y comenzamos a trabajar con la aplicación de segundas dosis porque ya cumplieron con los 28 días entre dosis. Y para adolescentes de 17 años, se avanza conforme se reciben las dosis de vacunas Pfizer".