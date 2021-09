Acertado o peligroso: ¿qué opinan los sanjuaninos sobre el fin del uso del barbijo al aire libre?

Este martes, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y el flamante jefe de Gabinete, Juan Manzur, anunciaron una serie de flexibilizaciones en toda la Argentina considerando mejoras en las variables sanitarias y una de ellas tiene que ver con el fin del uso del barbijo al aire libre.

Tras los anuncios, Tiempo de San Juan consultó entre sus lectores qué opinan sobre ésta flexibilización y ésto fue lo que respondieron. De las 3039 personas que participaron del relevamiento, el 56% aseguró estar de acuerdo con que no se use más barbijo al aire libre, pero de ese total el 36% dijo que a pesar de estar a favor de la flexibilización lo seguirán usando igual que antes. El 20% restante dijo que no usará más el tapabocas al aire libre.

Por otro lado, el 45% de los participantes de la encuesta se mostraron en desacuerdo con la medida, porque consideran que "no están dadas las condiciones para sacarse el barbijo en la calle"

Cabe recordar que este miércoles, la ministra de Salud de la provincia, Alejandra Venerando, recordó que en San Juan el uso del barbijo al aire libre hace rato que no es obligatorio.

"Nosotros estamos trabajando con recomendaciones que indudablemente son importantes porque siempre tratamos de minimizar los riesgos y el uso de tapabocas siempre fue una normativa de recomendación ni obligatoriedad porque entendíamos que si una persona está haciendo actividad física, sola, con protocolo al aire libre el uso del barbijo no es obligatorio. Sí se recomienda para lugares cerrados", informó.