Es “inminente” en San Juan la apertura de la vacunación sin turnos para mayores de 18 años

San Juan viene con buen porcentaje de vacunación, ya se alcanzó al 92% de la población objetivo, más arriba que en la mayor parte del país. En este sentido, la ministra de Salud, Alejandra Venerando, informó que es “inminente” la liberación de la vacunación sin turnos para mayores de 18 años.

La franja etaria a la que más le cuesta vacunarse incluye a los adultos de entre 35 y 45 años. “Es el grupo etario que cuesta un poco más. Este fin de semana quedaron liberadas primeras dosis, se está pensando para liberar sin turnos todos los grupos etarios desde 18 años en adelante”, adelantó la Ministra.

En cuanto a los segundos componentes de vacuna Sputnik, se espera que lleguen desde el 14 de septiembre para poder completar los esquemas de vacunación de miles de sanjuaninos. Serán 13.000 las vacunas que llegarán lo que permitirá dar un importante salto en cuanto a cobertura.

Para aquellos que accedieron al primer componente de Sputnik hubo posibilidad de que se aplicaran la vacuna Moderna para completar el esquema de vacunación. “Tuvo una aceptación del 85% a diferencia de otras provincias en donde hubo un 80% de aceptación. Fue un pequeño lote, pero nos permitió avanzar bastante”, añadió.

En el caso de los adolescentes priorizados, de 12 a 17 años con comorbilidades, la vacunación avanza en escuelas para personas con discapacidad para elevar el número de vacunados. Son 10.000 los adolescentes vacunados.

Recientemente un tuit en las redes sociales generó una ola de repercusiones porque por primera vez desde el inicio de la pandemia no hubo positivos de Covid en los testeos realizados en el estado Aldo Cantoni. Pero Venerando dijo que no sólo fue en el Cantoni sino también en el centro de salud Barassi. “Fue muy importante y emocionante para nosotros, claro que no fue en toda la provincia por eso hay que seguir trabajando en la vacunación para disminuir los riesgos”, cerró.