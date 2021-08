La Universidad de Harvard desarrolla una investigación en centros sanitarios de San Juan

En el marco de la conferencia realizada el pasado junio, San Juan fue seleccionada para llevar a cabo el estudio PRIMECare. El mismo fue desarrollado junto a un equipo de investigadores dirigido por Thomas Gaziano, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard.

Cabe destacar que dicho proyecto de investigación es sobre cardiología y estará orientado a la Atención Primaria y a la Medicina Familiar. El objetivo del propio es desarrollar estrategias para abordar métodos de atención para las enfermedades cardiovasculares.

Vale destacar que la investigación incluyo a tres provincias: Buenos Aires, La Rioja y San Juan.

Del recorrido participaron la investigadora del CONICET y co-investigadora del estudio PRIMECare, Dra. Andrea Beratarrechea; la Directora de Programas, Lic. Teresa Laciar; el referente de Cardiología, Dr. Pablo Martín; el jefe de la zona sanitaria I, Dr. Miguel Coria, el jefe de la zona sanitaria II, Dr. Juan Pablo Pacheco, el jefe de la zona sanitaria III, Dr. Fernando Balmaceda, el jefe de la zona sanitaria IV, Dr. Walter Antuña, la jefa de la zona sanitaria V, Dra. Ivana Garzón; la directora del Hospital de Albardón, Dra. Luisa Páez, el coordinador de Sistemas de Información de Salud, Ing. Eduardo Gargiulo y el Lic. Eduardo Burgos en conjunto con las autoridades pertenecientes a los diversos centros.

Los centros de Salud preseleccionados fueron: Río Blanco, René Favaloro, Rivadavia Norte, Monseñor Báez Laspiur, Mariano Moreno, Ramón Carillo, CIC La Laja y Las Lomitas.

La Dra. Beratarrechea comentó: “ Me encantó todo. Pude visitar 8 centros de salud de las distintas zonas y vi cosas que me parecieron muy buenas. Por ejemplo, en el centro de salud Las Lomitas, los agentes sanitarios tienen un diagrama de los barrios identificando a cada paciente con colores según su patología crónica. Además, la actitud del personal, la organización, la presencia de los programas, la coordinación, los jefes de zonas, todo el trabajo me pareció increíble. Me impresiono la verdad, la visita fue muy muy satisfactoria".

Durante el recorrido, los referentes nacionales conocieron los diversos centros de salud y su metodología de trabajo. A su vez, realizaron reuniones con autoridades ministeriales Además, llevaron a cabo entrevistas grupales con distintos factores del sistema de salud que compone la atención primaria.

Entre los variados objetivos que tiene la investigación, se destaca la implementación de intervenciones en el ámbito de la atención primaria, identificación de personas con altos riesgos y la posibilidad de tener analizadores de elite que puedan realizar pruebas de colesterol y glucemia. La misma mejora el riesgo de cardiovascular de la población. También se evaluará la efectividad y costo-efectividad de implementar una intervención que unifica los componentes de la atención que se brindan en la comunidad y en los centros de atención primaria a través de un sistema de gestión de la información.

Este sistema permitirá integrar un aplicativo que será utilizado por un agente sanitario/promotor de salud para la identificación de personas con alto riesgo cardiovascular en la comunidad, un sistema electrónico de turnos, un analizador para realizar pruebas de lípidos. El mismo servirá como soporte para la toma de decisiones clínicas en el inicio del tratamiento, y de recordatorio que envié SMS para mejorar la adherencia a la medicación, esto ayudara a promover los cambios en el estilo de vida de los pacientes.

Finalmente, vale resaltar que este proyecto nace tras su presentación al Instituto Nacional de los Estados Unidos, una vez ganada la convocatoria se comenzó a trabajar conjuntamente con la Universidad de Harvard.

Fuente: Sí San Juan