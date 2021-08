Fin de la mentira: el sujeto de Rawson que fue acusado de violar a sus hijas es un falso pastor

Un hombre de Rawson que fue acusado de abusar sexualmente de sus hijas, una de ellas menor de edad, fingía ser un pastor de la iglesia evangélica. Así lo confirmó el miembro del Consejo Pastoral Evangélico, Ángel Carrizo, quien admitió que no habían salido a aclarar de forma institucional antes porque creían que no era necesario.

El sujeto que fue enviado al Penal de Chimbas después de quedar formalmente imputado por delitos contra la integridad sexual en perjuicio de sus hijas, que lo pueden llevar a estar más de 50 años tras las rejas, había montado un templo en una precaria construcción en la Villa 17 de Agosto, de Rawson.

Bajo el nombre 'Dios de Pacto', el santuario que había creado el falso religioso llevaba funcionado un buen tiempo, según comentaron los vecinos del lugar. Muchos de ellos, como así también feligreses que asistían, se mostraron enojados con la noticia de la detención y las denuncias que pesaban sobre el líder, por lo que reaccionaron con violencia.

SIN NOMBRE. Este es el frente del templo donde el falso pastor se reunía con sus fieles.

La hermana del imputado -que no quiso dar su nombre por miedo a represalias- contó que le apedrearon la casa causándole daños en todo el frente. Es que el salón de adobe donde estaba el templo era un espacio que le había cedido su familiar para que "predicara".

Desde la entidad que nuclea a las iglesias evangélicas en la provincia confirmaron que el hombre no pertenecía a sus filas e incluso admitieron que se enteraron de su existencia cuando trascendió el terrible caso. "Es un pseudo pastor", dijeron desde la institución que no quisieron profundizar en el tema para no ser vinculados con un tema tan delicado.

La Dirección de Culto, dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia, informó que actualmente hay 128 iglesias evangélicas en San Juan y que otras 30 están a la espera de ser aprobadas oficialmente. "Mandamos a la Secretaría de Cultos de Nación para que queden debidamente inscriptas", aseguraron desde la cartera.

El caso

El pastor de la iglesia cristiana "Dios pacto", fue denunciado por sus tres hijas, quienes ahora tienen 28, 24 y 16 años, quienes aseguraron que comenzaron a ser violadas por su padre cuando eran una niñas. Fue detenido este sábado en su casa del barrio La Estación, en Rawson.

La joven de 24 contó que el abuso sexual hacia ella comenzó cuando eran una niña de 8 años y que el imputado de apellido Aballay se metía a su habitación y la manoseaba. Para amedrentarla, la manipulaba con un artículo de la biblia .

A medida que fue creciendo, los abusos sexuales empeoraron y el pastor comenzó a accederla carnalmente todos los días. A los 19 años, el supuesto agresor fue más lejos con los abusos y lo hizo directamente sin usar protección. La menor de 16 años, según dijo, también sufrió los abusos y relató que le tocó la cola y los pechos.

Tras la audiencia de formalización en la Justicia, a pedido de la fiscal Claudia Salica, la jueza Gema Guerrero le dictó la prisión preventiva por un año y lo mandó al Servicio Penitenciario. Mientras tanto, los fiscales de la UFI CAVIG investigarán los hechos que lo tienen en el centro de la polémica.