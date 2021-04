¿Está o no San Juan a punto de comprar sus propias vacunas?

"Yo tengo entendido que si el precio de más que se pueda pagar no es excesivo, no es un abuso y se justifique para poder contar con la vacuna, creo que el Gobernador podría estar dispuesto siempre y cuando el precio sea razonable", dijo este lunes el asesor Letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, consultado sobre qué pasa con la compra de vacunas de San Juan por cuenta propia, independientemente de las que mande Nación. La consulta se da cuando la semana pasada surgió la versión de que la Provincia iba a firmar un contrato en esos días para adquirir dosis pero hasta el momento no se dio.

El funcionario uñaquista, en diálogo con radio Estación Claridad, no descartó que la Provincia pague un poco más con tal de conseguir las dosis rápido. "San Juan no piensa que los laboratorios tienen la exclusividad de vender a San Juan, es un demandante más igual que cualquier otra provincia o país. Nosotros lo que tenemos es que hemos acreditado la certificación de que los fondos están disponibles. Es un elemento importante, un elemento que algunos laboratorios lo pueden tener en cuenta y no olvidemos que esto es una demanda mundial donde es un producto que puede tener su precio. A lo mejor puede suceder como hizo Israel donde un laboratorio fue y le dijo cuánto tengo que pagar para que Israel pueda tener todas las vacunas que necesita en un corto plazo. Le dieron un precio que era mucho más elevado que la media de mercado, Israel puso el dinero que tenía que poner y consiguió la inmunidad de rebaño del país, al punto que de que ayer fue noticia que ya no exige barbijo en la vía pública", evaluó Lorenzo.

Y respecto de si un eventual contrato de compra de vacunas puede llegar a salir esta semana aseguró que "yo la verdad que no puedo confirmar. Sí sé que San Juan está haciendo todos los esfuerzos. Ayer domingo hicimos dos cartas de intención, me fui al domicilio del gobernador y seguimos firmando y mandando. Tenemos la esperanza de que el contrato sea lo antes posible, esa situación puede una semana, puede ser dos, pero los sanjuaninos pueden quedarse tranquilos de que San Juan está haciendo todos los esfuerzos, sin horarios, remitiendo documentación a las 4 de la mañana, tenemos el deseo que sea lo antes posible para poder contar con vacunas en el corto plazo".

"Provincias argentinas tengo entendido que no hay ninguna que haya podido concretar una compra, y nosotros estamos en esa búsqueda.Sin duda que la demanda de San Juan no es la misma que pueda tener el país u otras provincias, es una cuestión muy compleja, una situación que no permite tener certezas, inclusive firmando el contrato", dijo.

"Nosotros cuando firmemos el contrato tenemos la esperanza que se pueda cumplir, pero sabemos que hay países del mundo que por contrato firmado se les ha demorado la entrega. Estamos esperanzados de que San Juan llegue a buen puerto", analizó.

"No hay una especificación de por qué un laboratorio o un fabricante de vacunas nos tenga que vender a San Juan. Pero nos da esperanzas poner mucho esfuerzo y los trámites necesarios, tenemos la esperanza como cualquier otro demandante", aclaró.

Por otro lado, respecto del intento que estaría encabezando Mendoza de aliarse con San Juan para la adquisición de vacunas, dijo que "son conversaciones que tienen de gobernador a gobernador, yo no he conversado sobre ese tema con él".