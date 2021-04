El megaoperativo médico para que una sanjuanina con Covid de a luz a su hijo

En tres horas, un grupo de médicos sanjuaninos lograron una verdadera hazaña. Montaron un megaoperativo para que una mujer de 29 años infectada de coronavirus pudiese dar a luz a su hijo. Las condiciones no eran favorables y hasta tuvieron que operar en un lugar no conveniente. Los profesionales estuvieron al límite, entre la vida y la muerte de la paciente, y la propia, pues aunque tuvieron las protecciones de rigor, estaban expuestos al virus.

La médica ginecóloga, Fernanda Rodríguez, participó del armado de la operación y explicó cómo lograron armar el operativo. Inicialmente, la paciente "estaba comenzando con su séptimo mes y medio cuando se contagia de Covid por el cual comienza con mucha sintomatología y, obviamente, con falta de aire. La saturación de aire no pasaba los 81 milímetros de mercurio, cosa que no es normal", dijo al programa radial El dedo en la llaga.

Ante la falta de aire, la mujer, desesperada, acudió al puesto sanitario más cercano. Allí no hubo caso. La trasladaron de urgencia al Hospital Rawson y "la internaron en terapia por 24 horas en donde la evolución no fue buena". Es entonces cuando Rodríguez saltó a escena. “fue el doctor Lueje quien me avisó que una paciente mía estaba internada y que la presión intraabdominal que había por su embarazo no era satisfactorio. Tuvimos que tomar la decisión de tener que sacárselo en un lugar en donde solo tenemos terapia de adultos que es en el Hospital Privado. Por las condiciones de la mamá, no nos dejaban movilizarla hacia el Cimyn, que es en donde a ella le correspondía por su obra social”.

Así fue que se enfrentaron a lo desconocido. "Tuvimos que hacer un mega operativo para poder armar una terapia neonatal desde el Cimyn hacia el Hospital Privado. Tuvimos tres horas nomás”, dijo la profesional. Lograron realizar la cesárea con éxito. "No sólo era exponerse a una operación, era exponerse al coronavirus de frente", expresó.

Pese a todo, la situación de la paciente no es muy buena: “Su evolución es muy pequeña, pero todavía no podemos dejar de decir que su pronóstico es muy reservado”. "A diferencia de la del bebé que está muy bien, respira por sus propios medios. Ayer el papá ya se hizo cargo de su mamadera, evoluciona muy bien. Todavía esperamos el resultado de su hisopado. Si bien no ha tenido síntomas hasta el momento", explicó.

Finalmente, la médica Rodríguez resaltó: "Es para sacarnos el sombrero. La movilización que hubo desde su obra social y todo el personal involucrado, porque no solo era exponerse a una cesárea, sino era exponerse al coronavirus de frente".