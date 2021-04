Tiene cáncer, es madre soltera y no tiene trabajo: la historia de una sanjuanina incansable

Se llama Trinidad Favaro y tiene 23 años. Es madre soltera de dos hijos y hace poco recibió la dura noticia de tener cáncer de cuello uterino. Fue en el 2019 después de varias evaluaciones que le encontraron un tumor y tuvo que ser intervenida dos veces en noviembre del mismo año. A la par comenzó un costoso tratamiento y cuando todo parecía encaminarse nuevamente, se quedó sin empleo y los médicos le detectaron un nuevo tumor. "Fue después de los controles que me realice que detectaron que estaba creciendo un nuevo tumor en donde solía estar el útero. Ahí me recetaron vacunas contra el HPV (Virus del Papiloma Humano) que son muy costosas para que el virus no avanzara tan rápido", contó la chica a este diario. Y agregó que "también me quedé sin mi trabajo como moza en un restaurant. En ese caso fue por una reducción de personal que los dueños tuvieron que hacer por la pandemia, y me terminaron sacando a mi porque era una de las más nuevas".

Trinidad o "Trini" como le dicen sus seres queridos vive en Rawson en la casa de sus abuelos con sus dos hijos de 8 y 2 años. De momento la cobertura de salud de su enfermedad está cubierta gracias a la intervención del Ministerio de Desarrollo Humano, pero sus hijos no tienen ningún tipo de seguro por si llegara a suceder alguna contingencia.

"Enterarme que tenía cáncer fue uno de los momentos más difíciles de mi vida y después seguir con el tratamiento en pandemia no fue fácil, pero siempre me puse de pie por mis hijos. Para ellos soy su pilar y no estaba bien que vieran a su mamá así", afirmó con orgullo. Y explicó que "ahora es un momento difícil para mi, sobre todo de lo laboral. Porque si bien tengo una enfermedad que es complicada, a mi en lo personal no me repercute en nada y puedo trabajar de lo que sea. Ahora el tema del trabajo si me preocupa porque tengo que darle de comer a mis hijos".

La joven remarcó que la enfermedad cambió su vida en diferentes aspectos, pero la imagen de sus hijos para salir adelante siempre fue uno los ejes de batalla para no aflojar. Su historia conmovió a varios en la provincia, al punto que muchas personas se acercaron a dejarle mercadería, ropa y otras ayudas. "Yo quiero dar las gracias a toda esa gente que se preocupó y nos dio una mano, ahora espero que algún momento aparezca un trabajo para que podamos seguir adelante con mis chicos".