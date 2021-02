"El chico de la YPF": el tiktoker sanjuanino que es furor en las redes

De una estación de servicio YPF a ser un ídolo de las redes sociales. El video más visto tiene poco más de un millón de reproducciones en la plataforma Tik Tok. Se trata de Juan Cruz Carrizo, un joven de 25 años que actualmente es conocido como "El chico YPF" y es furor por sus contenidos virales.

Comenzó hace unos años, cuando los toktokers aún eran un grupo reducido. Luego llegó el apogeo de la aplicación china y entonces saltó a la fama desde San Juan. Carrizo se define como "soy mucho más de lo que resalta". Es fanático del "rock, fútbol y anime".

Según comentó a otro medio local, “a veces la gente me pregunta si soy el de los videos, me piden fotos y me siento famoso”. La mayoria de sus videos con el uniforme de la petrolera estatal e incluso se divierte sobre su trabajo: "Cuando el que te cae mal viene a cargar combustible", se titular uno de los brevísimos audiovisuales.