Cómo funcionarán los servicios este viernes y sábado en San Juan

Durante este 31 de diciembre y el primer día del 2022 habrá cambios en el funcionamiento de algunos servicios esenciales en San Juan y tenés que estar preparado.

A continuación, te mostramos el listado completo a tener en cuenta para estas últimas horas del año y las primeras del 2022:

Transporte público: según informaron desde UTA, el viernes 31 de diciembre los colectivos circularán hasta las 22 como máximo. Mientras que, el sábado 1 de enero no habrá servicio. Para continuar, el domingo 2 se retomará la actividad a las 6, con frecuencias reducidas.

Combustibles: desde la Cámara de Expendedores de Combustibles informaron que el día viernes 31 de diciembre las estaciones de servicios trabajarán hasta las 22 y el servicio se reactivará a las 6 del día 1. Durante la noche, de igual modo, habrá guardias de emergencia. Como consecuencia, recomiendan a los conductores cargar combustible con tiempo y no dejarlo para último momento.

Bancos: estarán cerrados el viernes 31 y obviamente el sábado 1. Durante esos días se podrá usar los cajeros automáticos y los medios de pago digital.

Comercio local:

- El viernes 31 trabajará con horario corrido, de 9 a 17.

- El sábado 1 permanecerá cerrado.

Shopping y supermercados:

- La cadena que ya extiende una hora el horario de atención es Chango Más, en sus tres locales en la provincia. Normalmente atienden de 8 a 22, pero están cerrando a las 23 los supermercados. Mientras que, el viernes 31 bajarán persianas a las 15 y el sábado 1 permanecerán cerrados.

- Centro comercial Espacio San Juan: se informó que el horario de cierre del día 31 el horario de cierre será a las 15.

- Carrefour el viernes 31 estará abierto de 8 a 16. El sábado permanecerá cerrado.

- Hipermercado Libertad y el centro comercial Paseo San Juan unificaron los horarios y extenderán dos horas la atención para las fiestas. El jueves van a atender hasta las 24 horas. En cuanto al viernes 31 de diciembre, atenderán de 8 a 15.