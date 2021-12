Diciembre: un cierre con grandes cambios y un sacudón en la Justicia

Como no podía ser de otra manera en estos años atípicos que nos toca vivir por la pandemia, diciembre cerró con grandes cambios y acontecimientos que serán recordados en el futuro en la provincia, no sólo en materia de transporte sino también en los fueros políticos y judiciales por diferentes razones.

El primer suceso que marcó agenda ocurrió el 1 de diciembre cuando un funcionario del Poder Judicial de jerarquía quedó imputado por la presunta comisión de tres delitos, luego de haber sido denunciado por violencia de género. Se trata de Mario Héctor Parisi, quien quedó en la mira por lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas agravadas por el uso de arma blanca y desobediencia de una orden judicial.

Si bien resultó un escándalo por estar involucrado un coordinador de Flagrancia y de la Unidad Conclusiva de Causas, fue también la imputación de otro funcionario judicial de alto rango y de un polémico medico sanjuanino lo que echó más leña al fuego. Puertas adentro en Tribunales, hubo revuelo y a partir de la trascendencia del caso -que llegó a medios nacionales- se realizaron cambios, quedando las dos piezas claves implicadas relegadas de sus obligaciones regulares. A Parisi se le extendió la licencia y a Juan Pablo Ortega se los trasladó a Jáchal.

El 4 de diciembre, otro hecho marcaría un antes y un después en el transporte público de los sanjuaninos con la inauguración oficial de la Red Tulum. Nuevas líneas con recorridos más amplios que abarcan el Gran San Juan y alrededores llegaron para facilitar el traslado de los ciudadanos que, en un principio, se vieron abrumados -en algunos casos- con las novedades que ofrece el nuevo servicio. Con pasaje gratuito hasta el 17 de diciembre, el estreno se hizo efectivo para que los usuarios se acostumbren a los trazados y aprendan a combinar pasajes desde la aplicación.

El sistema que funciona con unidades especialmente diseñadas para el caso -que ahora llega a lugares impensados- inauguró también las Estaciones de Transbordo Mitre y Córdoba, ubicadas en dos puntos neurálgicos de Capital: en las cercanías del Centro Cívico y en los alrededores del microcentro. En la app se pueden consultar formas de llegar a un destino específico, horarios de llegada y salida, como así también paradas.

Como broche de oro entre tantos acontecimientos a destacar en el final del 2021, una sesión caliente en la Legislatura quedó marcada a fuego por la eliminación de las PASO en la provincia. Ocurrió el 16 de diciembre, cuando en la Cámara de Diputados hizo falta sólo mayoría simple para derogar el sistema de internas, que fue presentado sobre tablas en un trámite que tomó por sorpresa a la oposición. También hubo asombro en el propio bloque, entre los representantes del giojismo, ya que el tema a tratar no estaba en la Orden del Día.

El debate que podía darse el próximo año se adelantó y encendió una acolara discusión entre varios legisladores, digna de otros tiempos. Con 23 votos a favor y 13 legisladores que no votaron, la idea de Sergio Uñac prosperó, en San Juan no habrá elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Tras lo sucedido, en un tono conciliador, el gobernador pidió a los diputados molestos que no abandonen el bloque del PJ, quienes habían presentado queja en la Justicia. La Corte, como respuesta, rechazó el planteo. Sin embargo, está claro que esta historia no terminará con el fin de año ya que traerá tela para cortar en lo que viene.