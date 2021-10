Sequía en San Juan: buscan que los municipios no saquen agua de los canales

Para hacerle frente al peor pronóstico hídrico de la historia de San Juan, se dio el viernes una reunión ampliada de los regantes con el Gobierno de San Juan, encabezada por Sergio Uñac. Allí los productores plantearon varios problemas para buscarles solución oficial y uno de ellos es que los municipios sacan agua de los canales para llenar sus camiones hidrantes.

"Creo que un cambio inmediato sería respecto de la extracción de agua de los canales que se haga desde perforaciones. para lo cual algunos municipios tienen perforaciones. Y si no, será cuestión de analizar y dotar a esos camiones del agua. Porque el agua que va por los canales tiene como fin concreto los productores. No está previsto que camiones municipales extraigan agua de los canales. Así que creo que es bueno identificar. Y que cada municipio identifique de qué pozo va a extraer el agua", remarcó este lunes el titular de la Dirección de Hidráulica, Oscar Coria, en diálogo con radio AM 1020.

Sobre esta operación con los canales se quejó el productor pocitano Bruno Perín, quien expresó en diálogo con Tiempo de San Juan que “los camiones municipales no tienen permiso y deben sacar agua de un pozo particular, es por eso que vamos a empezar a denunciarlos tomando fotos de las patentes”.

Por otro lado, el funcionario destacó la cumbre del viernes en Casa de Gobierno, "nosotros trabajamos con las Juntas de Riego que representan a los regantes, lo bueno es que estuvo participando todo el mundo".

Según explicó el funcionario lo que impulsan oficialmente como salida a la sequía son dos enfoques: evitar pérdidas de agua e incorporar nuevas perforaciones en acuerdo con las juntas de riego".

Además, en la reunión se expusieron diferentes situaciones, además de que los municipios no extraigan agua de los canales , como que el robo de agua se contemple en el sistema de Flagrancia, que se controle a bañistas y basura en canales, que las perforaciones de privados puedan contemplarse en los canales de distribución, entre varios planteos.

Coria indicó que en el plan oficial de incorporar nuevos recursos, "estamos haciendo la recuperación de perforaciones oficiales, teníamos 84 en vista y ya hay 50 equipadas, y hemos decidido hacer nuevas, la velocidad depende de la disponibilidad de empresas para hacerlo, tenemos la totalidad de empresas trabajando para el Estado", dijo remarcando también el problema de la escasez de perforistas.

El funcionario recordó el panorama desolador: "el derrame del Río San Juan, si se ve el gráfico es como un electrocardiograma, se comporta el río con bajas y altas, es 1000 hm3 es el valor usual pero hay muchos por arriba y otros pocos por abajo, 615 hm3 en 1968 es lo más bajo. El 30 de septiembre terminamos el año hídrico con 608 hm3 que es el menor valor registrado en la historia. Y la sorpresa está en el nuevo año que la previsión es de 450 hm3 que es bastante menor al mínimo histórico".