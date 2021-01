VIDEO: El sanjuanino más famoso de la TV contó cómo vivió el terremoto

Cuando pensamos en el sanjuanino más famoso de la TV Argentina actual se nos viene a la cabeza un solo nombre: Darío Barassi. El abogado y actor la rompe todas las tardes conduciendo el ciclo Cien Argentinos Dicen, por el Trece. Con el humor de siempre, subió a su cuenta de Instagram un video en el que relata cómo vivió el terremoto que sacudió su tierra natal desde Buenos Aires, donde reside actualmente.

El sismo de 6,4º que tuvo epicentro en Media Agua, Sarmiento, se sintió en varias provincias argentinas. El movimiento llegó a la casa de Barassi y lo sorprendió. "Quiero contar que estábamos en casa comiendo y de repente se empieza a mover el agua de la pileta. Yo empecé ¿Papá? Juraba que era mi padre muerto", dijo. "Luli, mi mujer, me dijo "no seas boludo gordo, es una rana". Pero... ¡una rana con corticoides!, una rana que es hija mía", bromeó.

Acto seguido, comentó: "No sé qué esperaba, la cosa es que estuve como media hora, estaba viviendo momentos místicos no sé, hasta que mi mujer se asomó al balcón y me dijo "gordo, tembló en San Juan, subí para hablar con la familia". El remate es genial: "Durante media hora hablé con el agua, le dije "papá estoy orgulloso de la hija que tengo, te extraño".

Minutos más tarde, el sanjuanino subió una historia a la misma plataforma y prometió ayuda para las víctimas del terremoto. “Familia, amigos y a todos los sanjuaninos, acá con Red Solidaria Juan Carr estamos pensando y viendo acciones posibles para darles una mano”, informó. “Desde acá, un beso y todo mi afecto y cuentan con el equipo de Red Solidaria y con el mío”.

Mirá el video