Video: cómo era Facundo Astudillo Castro, según su familia sanjuanina

El caso que se investiga como desaparición forzada seguida de muerte y que tiene bajo la lupa a la Policía Bonaerense, tuvo sus repercusiones en San Juan. Este martes, amigos y distintos sectores acompañaron a la familia sanjuanina de Facundo Astudillo Castro marcharon alrededor de la Plaza 25 para pedir justicia por su muerte.

En este contexto, Tiempo de San Juan entrevistó a Mayra, prima la mamá de Facundo, quien lo describió como “un chico muy comprometido, muy alegre y solidario”. Además, contó que “le gustaba el redoblante y la batucada” y que “tenía un compromiso social muy grande, militaba con los jóvenes por verdad, memoria y justicia”.

También reveló que “precisamente hay una pared que justo se ve en una de las fotos en la que Facundo estaba pintando Justicia, y hoy unos años después nosotros pedimos justicia por Facundo”.

Sobre la marcha en San Juan, Mayra sostuvo: “Es un momento muy particular, estamos contentos por una parte porque nos sentimos apoyados por los compañeros que nos vinieron a hacer el aguante hoy, por el pedido de justicia. Estamos comprometidos con Cristina porque vamos a pedir justicia por Facundo hasta que verdaderamente caigan los que tengan que caer, los asesinos y los desaparecedores”.

Por otro lado, contó cómo seguirá la causa: “Lo que viene es la confirmación de los otros estudios que se le hicieron al cuerpo de Facundo, va a salir Cristina, la mamá de Facu, a comunicarlo a los diferentes medios. Hoy recién la llamaron de parte de la Jueza para que pueda declarar, desde el 30 de abril que estábamos esperando. Tuvimos la suerte de que hoy declaró, a las 9 de la mañana, y pudo plasmar ante la jueza todo lo que vienen pasando desde el 30 de abril, todo lo que vivieron, todo lo que pasó, y gracias a Dios esta vez la escucharon”.

Por último, dejó algunas palabras para la sociedad sanjuanina: “El compromiso tiene que ser de todos, tenemos que hacer valer nuestros derechos, nosotros hoy salimos para pedir por Facundo pero en realidad pedimos por todos. Necesitamos que esto no pase nunca más, porque el nunca más sea un compromiso de verdad, porque no podemos permitir que nos siga pasando, y porque las desapariciones forzadas ya no deben pasar. Y porque necesitamos que como sociedad, cada vez que seamos convocados salgamos a la calle”.