Polémico mensaje de un pastor "sanjuanino": calificó a la cuarentena de "experimento dictatorial"

Carlos Walter Glauche es un porteño que vive en Caucete, el hombre es pastor y está al frente de la iglesia evangélica "Santuario de la Fe", con sede en 25 de Mayo. El líder espiritual publicó un polémico mensaje en su cuenta de Facebook después de obtener reiteradas negativas a desarrollar encuentros religiosos en el templo que preside, se despachó en su perfil y calificó a la cuarentena de un "experimento dictatorial" y dijo que nota con pesar que el miedo puede más que la fe.

"Cuanto nos gustaría recordarles que hoy, como todos los martes, nos reunimos para realizar la oración fuerte del Libramiento, en Santa Rosa, 25 de Mayo, pero lamentablemente nuestro templo deberá permanecer cerrado por disposición municipal, dado a que el miedo a un virus, puede mas que la fe. A pesar de guardar todos los protocolos y ajustarnos al provincial (San Juan Gobierno), a pesar de haber soportado idas y venidas en esta cuarentena interminable, seguimos en esta suerte de "experimento dictatorial" donde todas nuestras libertades han sido y siguen siendo pisoteadas", posteó.

Continuó calificando a cada municipio de pequeño feudo y aseguró que el "pueblo se está hartando". "Cada municipio se ha convertido en un pequeño feudo que práctica lo que bien le parece, eso habla a las claras que no hay una cabeza, no hay conducción, impera el "Salvese quien pueda". Esta cuarentena eterna y los paupérrimos resultados son prueba de ello. En cualquier país del mundo, por menos de la mitad, alguien ya estaría renunciando, aquí, por el contrario, se nos culpa a nosotros, los habitantes de ser desacatados y malas personas, mandandonos a la policía para que nos traten como delincuentes. Hasta cuándo? El pueblo se esta hartando, los que pensamos, nos hemos dado cuenta hace rato que somos " ratas de laboratorio"...después no nos tilden de anti cuarentena", concluyó.