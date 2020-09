Se recuperó de coronavirus y ya donó plasma dos veces: "Se trata de empatía"

"Sabía que San Juan contaba con un banco de plasma y, sin que nadie me lo preguntara, llamé y me ofrecí a donar. Después de todo lo malo que pasé, entre las críticas y el encierro que sufrí, pensé en la empatía y en ayudar a quienes más lo necesitan". Daniela Torres es mamá, maestra y una de las sanjuaninas recuperadas que hoy ayuda con su plasma en el tratamiento de otros pacientes, sobre todos los críticos. Después del calvario que le tocó atravesar a lo largo de un mes decidió aportar su granito de arena en esta lucha contra el coronavirus: ya donó plasma dos veces y dice que lo seguirá haciendo.

"Este viernes fue la segunda vez que doné plasma. Hablando con la hija de un paciente con coronavirus fue que tomé conciencia. Me puse en sus zapatos y me di cuenta que hay muchas personas que están pasando por una misma situación, que hay que ayudar. Mi idea es seguir donando, para que más gente se pueda recuperar y podamos combatir el virus lo más rápido posible. Estamos hablando del bienestar de las personas", expresa.

Daniela llegó de Buenos Aires a San Juan en un colectivo de repatriados. En el hotel, tras hisoparse, dio positivo de Covid-19. Pasó 32 días aisladas, lejos de su familia, sobre todo de sus hijas. Cuenta que durante ese tiempo la pasó muy mal: estuvo internada por estrés y al borde de la depresión. Mucho tuvo que ver no sólo el encierro, sino también las agresiones constantes que recibía ella y sus hijas por el solo hecho de padecer la enfermedad.

"Fue todo muy difícil. Psicológicamente el proceso fue muy complicado, ya que no tenía ningún síntomas (tos, fiebre o dolor de garganta). El rechazo de las personas, la poca empatía y el no poder abrazar a mis hijas me generaba una sensación horrible, que casi no me dejaba dormir. Es algo que no se lo deseo a nadie, lo que me pasó no está bueno", dice.

A partir de su recuperación y el vivir de cerca la lucha de otras personas con coronavirus, sumado a su experiencia, es que se sumó a la donación de plasma. "La primera vez estaba un poco nerviosa y tenía incertidumbre de no saber cómo era. Los profesionales me explicaron todo y después de una prueba de sangre para saber si estaba todo bien, fui a donar plasma. Me conectaron a una máquina, no sentí dolor ni nada por el estilo. Sólo el pinchazo de la aguja", cuenta.

Daniela agrega que: "Te sacan sangre para separar los glóbulos rojos del plasma, y después esa misma sangre vuelve a tu cuerpo. Con ese plasma ayudás a tres personas, de hecho un día después del procedimiento (dura 40 minutos) ya lo estaban usando. Luego te dan un desayuno y te dejan descansar. Terminas un poco cansado pero no hay dolor. El cuerpo no sufre ni está en peligro, es mentira que estás indefenso porque me explicaron que el mismo cuerpo vuelve a generar plasma".

La sanjuanina sostiene que, según le explicaron, el índice de pacientes recuperados que colaboran con este tratamiento es bajo. "Será porque falta información o tienen miedo. No sé. Yo seguiré donando mucho tiempo más. Se trata del bienestar de otras personas. Mi consejo es que donen, que es agradable ayudar a oros pacientes para que se puedan recuperar y puedan estar nuevamente con sus familiares", cierra.

¿Qué es la donación de plasma de pacientes recuperados de COVID-19?

Las personas recuperadas de COVID-19 poseen en el plasma de su sangre anticuerpos que podrían beneficiar a quienes están cursando la enfermedad.

La donación solo de plasma o "plasmaféresis" consiste en extraer sangre de la persona recuperada, separar las células sanguíneas mediante un separador celular, retener el plasma y devolver el resto al donante por la misma vía. La donación dura unos 45 minutos.

Como el plasma es en su mayor parte agua, la recuperación del donante es muy rápida y las donaciones pueden ser más frecuentes.