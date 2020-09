Se estableció por decreto el cupo laboral trans: ¿qué dicen en San Juan?

Este viernes aprobaron por decreto el cupo laboral mínimo de personas travestis, transexuales y transgénero en el sector público y, de esta manera, se adelantó a varios proyectos de ley que buscaban lo mismo y se estaban debatiendo en el Congreso.

De acuerdo con esta medida, “los cargos de personal” en el Estado deberán ser ocupados “en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de los mismos” por integrantes de esa comunidad, siempre que “reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo” y en “cualquiera de las modalidades de contratación vigentes”.

Para que se cumpla esta normativa, “se deberán establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente” por ese grupo de la comunidad LGBT y, al mismo tiempo, se guardarán “las vacantes que se produzcan” por la salida de “los y las agentes que hayan ingresado” bajo este régimen.

Este Decreto, firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, beneficia a todas “las personas travestis, transexuales y transgénero, hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen”.

¿Qué dicen en San Juan?

Barbi Pacheco - modelo y licenciada en administración de Empresas

"Yo creo que es algo bastante positivo, y si bien en San Juan ya está aprobado el cupo en la municipalidad de la Capital seguimos siendo rezagadas, porque después de un año no entró ninguna compañera a trabajar ahí", afirmó Pacheco y agregó que "las mujeres transgénero seguimos siendo víctima de una discriminación histórica, ojala que con una ley nacional se pueda implementar verdaderamente, porque hasta ahora no hay muchos cambios".

Para Barbara la discriminación es inevitable. "Lamentablemente las opciones que te quedan son pocas. Si no tenes cierta apariencia te discriminan, hay compañeras que la pasan re mil mal en todos los sentidos. Desde la exclusión de la familia, de la vivienda, de la salud y más. En mi caso me pasó últimamente con un productor de tele que es medio evangélico, porque me puso todas las barreras para que no sacara un programa que estábamos por sacar", afirmó sobre la discriminación que le tocó vivir recientemente en el ámbito laboral.

"Ahora el hecho de que el presidente lo haya presentado el decreto tengo la ilusión de que esto puede llegar a reparar y cambiar la vida de varias compañeras", finalizó.

Luana Funes - profesora de ingles, auxiliar contable y trabajadora sexual

"Es una alegría inmensa para nosotros la comunidad, es un logro que se viene peleando y luchando hace muchísimos años. Fueron muchas emociones encontradas. De repente recordar a las chicas que comenzaron con esta militancia y con esta lucha que ya no están", comienza relatando Luana que conoce a flor de piel la discriminación que sufren las mujeres trans.

"Las discriminación es una mochila que llevamos hace mucho tiempo y si bien en San Juan se presentó un proyecto en la municipalidad de la Capital, ha decir verdad el tema no ha avanzado mucho que digamos, por eso pasa que en nuestra comunidad hay varias chicas que somos profesionales y no hemos tenido otra opción que prostituirnos para poder vivir", cuenta Funes que tiene un título como profesora de ingles y se ha cansado de golpear puertas en vano.

"Actualmente soy trabajadora sexual, pero soy profe de ingles y no estoy ejerciendo mi profesión porque no tuve la igualdad de condición, por eso la única alternativa que tenemos es trabajar en la calle. Nosotras siempre hemos sido excluidas en todos los ámbitos, para darte un ejemplo voy a contarte que cuando vas a alquilar a un lugar no te aceptan por ser una mujer trans, imaginate el horror que fue ir a buscar trabajo y que no te acepten por ser una chica trans", afirma. Y detalla que "es difícil y triste, porque no te valoran como persona. Yo hace 10 años que trabajo en la calle. Diez años en los que pienso que no voy a estar toda mi vida ejerciendo este trabajo, por eso pensé en mi futuro y estudie ingles. Yo también soy auxiliar técnico contable, pero me tuve que volcar a la calle. Fue muy triste tener que ir a pedir un trabajo y no conseguirlo por el que dirán", finalizó.

Verónica Araya - coordinadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de San Juan (ATTTA)

"Hoy despertamos con la noticia del cupo laboral trans a nivel nacional y estamos muy contentes. Soy derechos fundamentales para la comunidad trans", comienza relatando la coordinadora de ATTTA. Y agregó que "acá en la provincia de San Juan nosotras hicimos aprobar el cupo laboral trans, que hablaba de un 2%, la cuestión es que hasta el día de hoy no se nos ha convocado. No nos contestan los teléfonos y hay muchas compañeras que han presentado CV y no han tenido respuestas" afirmó la militante por los derechos de la comunidad LGTBIQ+.

Pero aquí no termina la lucha, porque "también buscamos que tengamos una ley integral a nivel nacional para poder acceder a todos los derechos. Con esto hago referencia a la salud, al trabajo y a otros derechos que no estamos accediendo y son fundamentales", comentó en sintonía con Pacheco y Funes.