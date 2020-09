Jorge Leonidas Escudero, el gran "buscador" de San Juan, cumpliría 100 años

Este jueves 4 de septiembre el gran poeta y escritor sanjuanino Jorge Leónidas Escudero cumpliría 100 años de vida. Escudero o "el Chiquito" como muchos le decían, nació en San Juan el 4 de septiembre de 1920. Estudió agronomía, pero abandonó más temprano que tarde las aulas para entregarse a la travesía de buscar oro en las montañas de su provincia. En ese andar queriendo encontrar “oro nestas piedras” (como revela en uno de sus versos) para hacerse rico, el tesoro nunca apareció. Entonces las manos, la mirada y los oídos de “Chiquito” –como lo llamaban al poeta- conjuraron la fascinación inicial del oro en obsesión por “la palabra única”.

Trabajó como oficinista y dio rienda suelta a otras de sus grandes pasiones, el juego en la ruleta, “tratando de arrancarle algún numerito al futuro”. A los 50 años publicó su primer libro, La raíz en la roca (1970), en una modesta edición de autor.

Noticias Relacionadas El Buscador

Compuso, además, canciones folklóricas, recopiladas en “Aires de cordillera” (San Juan, 1994). Otros de sus libros son: “Le dije y me dijo” (1978), “Piedra sensible” (1984), “Basamento cristalino” (1989), “Umbral de salida” (1990), “Elucidario” (1992), “Cantos del acechante” (1995), “Viaje a ir” (1996), “Caballazo a la sombra” (1998) y “Senderear” (2001), entre muchos otros. Varios de esos títulos fueron modestas ediciones de autor, hoy inhallables pero que se encuentran en “Poesía completa” , de Ediciones en Danza, de 2011.

Por su libro “Atisbos”, Escudero recibió en 2015 el segundo premio Nacional de Poesía (otorgado por el Ministerio de Cultura a las producciones de 2011 a 2014). Javier Cófreces, editor y amigo del poeta, dice: “Escudero siempre merodeó el “más allá” y lo transitó y aún lo traspasó en su obra. Más allá de las montañas que trepó con su burro en busca de oro, más allá de la quimera y el azar. Más allá de la palabra regional, que extendió con sus versos a lo largo de todo el país. Más allá de la amistad, del amor y de la muerte, temas a los que les cantó con originalidad, hondura y también con humor. Escudero en vida fue más allá de los registros líricos posibles, más allá de lo conocido e insospechado en la voz poética nacional. Fue más allá de modos y modismos, más allá del tono y las tonadas provincianas. Más allá de la jactancia poética, desde su inconmensurable modestia. Más allá del canon y del Premio Nacional de Poesía que se le negara dos veces consecutivas. Todo ese “más allá” el poeta lo merodeó, lo transitó y lo traspasó “acá”, escribiendo honradamente desde su tierra sanjuanina, desde los 23 libros que publicó para que lo disfrutemos por toda la vida”.

La poética de Escudero establece vínculos no sólo con la región que él conoció en profundidad, pequeños pueblos de valles y caseríos de montañas, sino también con los pobladores de esa región, a los que dedica siluetas biográficas humorísticas e irónicamente moralistas, escritas en una sintaxis rota, compleja, elocuente y original: “Otra vez ando el campo este seco/ de retamos jarillas e írseme la tarde/ en lo que es ver,/ sin más estar que en mis ojos la yerma/ extensión del desierto sanjuanino”, se lee en el poema “Campos de la difunta”.

La poeta chaqueña Claudia Masin (autora de “La vista y La plenitud” , entre otros libros), cuya obra tiene afinidades con la del poeta sanjuanino, dice: “Minero y buscador de oro durante una época de su vida, continuó esa búsqueda fallida, inagotable en su escritura: Escudero sabía que no habría recompensa, que no habría hallazgo heroico, que no habría una mañana épica que contrapesara todas las veces que se volvía de allá con las manos vacías, cansado hasta la extenuación, desesperado. Y si seguía buscando, cavando en el suelo seco, era porque además sabía que ese era el tesoro: la paciencia, el amor, el desprendimiento con que se trabaja una materia, cualquier materia las piedras, las palabras- hasta que algo, alguna vez, resplandece en el barro como si fuera oro, aunque nunca lo sea”.

El Profesor Ricardo Trombino, Docente de la FFHA, ferviente estudioso de la obra de Jorge Chiquito Escudero, expresa: “En la voz y en la escritura de Jorge Leonidas Escudero se parió una nueva poesía, difícil de encasillar tras una línea estética determinada. Siempre está cerca y distante de otras voces, abraza temas parecidos con otros, pero los capta desde una óptica interior distinta y desde un hablar inéditamente sugerente, que por momentos parece oralidad, pero por algún costado se distancia y adquiere sonoridad propia. Escudero ha legado a la poesía cuyana y argentina un lenguaje despojado de gravedades, desolemnizado; desarticuló estereotipos, con esa herramienta siempre tan insuficiente que es la palabra. Poesía montaraz, indómita, que desafía el estatus de la escritura poética. Esencialmente libre, nacida de intuiciones en la búsqueda, al trote de mulas escalando montañas y sueños de minerales, entre el vértigo de ruletas girando estrepitosamente por la ansiedad de dar en la cifra exacta, marcada por sangres y tintas derramadas en búsquedas de amores imposibles…”

Cabe destacar, que el Gobernador Sergio Uñac (en aquel entonces Vice-Gobernador), junto a la decana de la FFHA., Rosa Garbarino, encabezaron en 2015, una firma de un acta complementaria entre las instituciones, con el fin de coordinar acciones conjuntas para la clasificación, corrección y pre selección de obras literarias en el marco del Concurso “San Juan Escribe” , con el fin de coordinar acciones conjuntas para la clasificación, corrección y pre selección de obras literarias en el marco del Concurso “San Juan Escribe” año 2015 que revaloriza la obra literaria del escritor Jorge Leónidas Escudero, destacando y premiando obras literarias de Sanjuaninos y de Cuyo.

(Con información de Radio Universidad).