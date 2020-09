El sentido mensaje de una mujer que perdió a su papá, víctima del COVID-19

Tania Bellido siente mucho dolor por la pérdida de su papá, un abuelo de 82 años, que fue víctima del coronavirus este viernes en la provincia. Angustiada le dedicó un mensaje de fuerza y le prometió que no va a bajar los brazos y luchará contra este virus.

“Te fuiste solo a tu querido Perú, hoy más que nunca rezo para que encuentre la puerta hacia la otra vida. Vida eterna” empezó diciendo Tania en su cuenta de Facebook.

Tania sentía que batallaba contra una gran ola y lo dejó en claro: “Como hija siempre tuve presente que este día iba a llegar, pero también me negaba a qué fuera así, en estas circunstancias, con algo tan extraño , con tan poco información, con preguntas que nunca fueron contestadas, dudas que no van a salir de mi mente” (sic), expresó.

Además la mujer le dejó en claro algo, que nunca bajará los brazos y luchará contra el coronavirus: “Busque salvarte por todos los medios posibles pero no pude. No me pongo mal porque no pude salvarte pero sé que pudo salvar a otra personas, voy a pelear en nombre tuyo para que nuestro sistema de salud abra los ojos a otros tramientos que están dando resultados”.

Tania despidiéndose de su papá, le escribió: “Nunca perdí la fe en Dios y no la voy a perder. Intente hacer todo lo que estuvo a nuestro alcance, nos enseñaste a ser fuertes y a pelear” y finalizó: “Gracias por haberme dado la vida, por haberme inculcado el hábito de estudio y del conocimiento y el respeto. Vos y mamá, junto con los demás que ya se fueron, pueden estar tranquilos que acá vamos a esperar que aquel día que podamos vernos todos juntos”.

