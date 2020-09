Un famoso rockero nacional acusó a un sanjuanino de plagio y le dieron para los chicles

"Juan Sebastián Gutiérrez más conocido por su nombre artístico Juanse, ​es un cantautor argentino y líder de Ratones Paranoicos", se presenta en su cuenta oficial de Facebook. Allí mismo, el rockero puso un singular posteo en las últimas horas contra un "sanjuanino" (es mendocino pero vive en San Juan hace varios años), Juanse Arano que empieza a dar sus primeros pasos en la industria de la música nacional como participante del programa "Todos estamos conectados", a través de la Tv Pública. Sin rodeos, Juanse de los Ratones publicó una imagen del muchacho y lo acusó cortito: "PLAGIO".

El monosílabo permite amplias interpretaciones pero rápidamente le llovieron comentarios cuestionando la actitud del rockero por querer hacer de su nombre una marca registrada. Le dijeron de todo.

"Ridícula está publicación, ese chico se llama Juan Sebastián y tiene todo el derecho a poner su nombre, si el plagio pasa por como te llamas es muy triste, además atacar a un colega que está empezando en la música es muy patético. La edad los pone Gaga....", "Vieron que mucha fafa por mas que te rescates hace mal!", "Te vas a hacer millonario Arano gracias al soberbio este que come Dios y caga diablo!!"; "Sos un mamarracho,hermano...juanse arano está usando su nombre con todo su derecho, si crees que sos el unico Juan Sebastián al q le dicen juanse, sos un zapato...además investiga un poquito más antes de acusar así a alguien, el flaco ni te escucha y encima la musica q hace es nada que ver con lo que haces vos...realmente me da lástima que un hombre grande que supo estar en el mainstream del rock nacional esté cayendo tan cochinamente bajo", "Como un músico de tu " altura " puede acusar a de plagio a otro colega, que labura de la música! Bajo que punto de vista podes hacerle este daño? Pero no te diste cuenta una cosa Juanse? Que acabas de darle más fama al chabon, y San Juan te respeta mucho, o te respetaba mejor dicho. Que no te haga mal la cuarentena , colabora con los pibes! Que locura", fueron algunos de los más de 150 comentarios (SIC) que en pocas horas se sumaron, todos en contra del autor de "Rock del Pedazo" y defendiendo a Arano.