No es una bolsa de nylon, es una fiestera "VIP": el insólito momento que se vivió en la audiencia de Flagrancia

Este miércoles se desarrolló la tercera audiencia del juicio contra los 48 imputados de la Fiesta VIP clandestina en Santa Lucía. Y fue en la primera parte de la jornada que se vivió una nueva perlita en el Teatro Municipal de Capital.

En esta oportunidad una chica decidió taparse toda la cabeza con una campera de cuero para no salir registrada en las fotos que tomaban los periodistas en la sala. Pero la maniobra no le salió tan bien, porque una de las policías que estaba presente fue hasta la butaca donde estaba sentada la imputada y le pidió que se sacará esa prenda del rostro. En un principio la chica no quiso hacerlo, pero finalmente terminó desistiendo y se terminó descubriendo el cara y girando en una dirección opuesta para no ser captada por las fotos. De todas maneras el insólito momento quedó registrado por las cámaras de Tiempo de San Juan:

¿Cómo sigue el caso?

En la tercera audiencia el juez, Eduardo Raed, falló en contra de los abogados defensores de los 48 imputados que pidieron la suspensión de juicio a prueba y la causa pasará a audiencia de finalización, como había pedido los fiscales que instruyen en la causa, los doctores Grassi y Salica.

Ahora la norma dice que el juez Eduardo Raed, debe inhibirse y para el juicio él no estará como magistrado. Ahora se establecerá en los próximos días de quién será el magistrado a cargo de la audiencia de finalización y estos pueden ser: Carlos Lima, Ricardo Grossi Graffigna y Moine (todos pertenecientes a Flagrancia).

Los abogados se mostraron en contra de este fallo, pero igual quedaron notificados y muchos pidieron que se suspenda la audiencia hasta que se establezca una fecha para el inicio de la audiencia de finalización, ya que los letrados solicitaron que se les entregue los fundamentos que el juez resolvió, y así apelarlo.

El juez dio a lugar a este pedido y ahora la causa pasará a impugnación. Es la etapa donde los abogados defensores apelan el fallo y el tribunal de impugnación se encarga de resolver, dijeron fuentes judiciales.

Después de que se de esta resolución, que no se sabe cuanta cantidad de tiempo lleve dijeron fuentes judiciales, se dará comienzo a la audiencia de finalización.