Becas para tener internet y festejos del 21 virtuales: los regalos para los estudiantes en su día

Este lunes, en un acto encabezado por Sergio Uñac, se dio por iniciada la Semana de las Juventudes, con importantes anuncios en este contexto especial donde no se pueden hacer los tradicionales festejos multitudinarios pero se busca que los festejos estén más presenten que nunca pero con nuevos formatos. Además de un completo cronograma de actividades para los jóvenes completamente virtual, dado el contexto de pandemia, se anunció un plan de becas que dará internet gratuito a los estudiantes sanjuaninos que no pueden acceder al servicio. Por otro lado, se anunció que el área gubernamental de referencia cambió de nombre: ya no es Dirección de la Juventud sino Dirección de las Juventudes, siempre dentro del Ministerio de Desarrollo Humano.

Según explicó el titular de la Dirección, Emiliano Paradiso, se busca darle a la repartición "un concepto de amplitud". A la par de la nueva denominación, se lanzó la página web www.somosjuventudes.com.ar donde los jóvenes sanjuaninos tienen a su disposición gran cantidad de herramientas para interactuar y acceder a beneficios, incluido un programa para emprendedores.

Sin dudas la clave del día es el lanzamiento del sistema de becas de conectividad. Este programa se basa en garantizar el acceso gratuito a internet para estudiantes que carecen de posibilidades de conexión para llevar a cabo sus estudios. "Lanzamos este plan para garantizar el derecho más importante de los jóvenes que es estudiar, se tienen que inscribir aquellos que no tienen buena internet y nosotros vamos a proveer en sus celulares el paquete de datos necesarios para que puedan llevar adelante sus estudios". El funcionario dijo que no se conoce cuántos serán los beneficiarios pero que esperan que se anoten entre 3.000 y 4.000 jóvenes sanjuaninos. Se trata de una transformación del sistema de becas de transporte escolar, dirigida a personas de entre 15 y 30 años, vigente por todo el ciclo escolar, desde octubre. Es para estudiantes del último año del secundario y sectores terciarios y universitarios, de gestión pública o privada.

Los interesados pueden ya inscribirse en la web citada, y acceder a las bases y condiciones, ya que va dirigido a personas de escasos recursos que no pueden pagar un buen servicio, por lo que cada caso será chequeado por asistentes sociales que determinarán si pueden acceder al beneficio. "Ponemos en valor la voluntad de cada uno de los chicos", dijo el funcionario, sobre el correcto uso de los datos.

Las becas de transporte están suspendidas actualmente porque no hay actividad escolar, pero es referencia de este nuevo sistema de becas de conectividad, con lo que calculan inversiones similares. En las primeras se invierten unos 3 millones de pesos mensuales, dijo Paradiso. No quiere decir que los mismos beneficiarios de las becas de transporte lo sean de las de conectividad, pero pueden coincidir y ambas van destinadas a los sectores más vulnerables.

Este es el cronograma completo de actividades presentado por Uñac y el ministro de Desarrollo Humano Fabián Aballay:

SEMANA DE JUVENTUDES

Lanzamiento Freestyle San Juan

Competencia de Freestyle con jurado. Participá de la clasificatoria inscribiéndote en la web www.somosjuventudes.com.ar , podés ganar grandes premios y un lugar en el Primavera Streaming del 21/09.

SOMOS MÚSICA

Subí un video cantando, y concursa a través de una votación online en nuestra web ( www.somosjuventudes.com.ar ). Podés ganar grandes premios y estar entre los cuatro finalistas para el show en vivo de Primavera Streaming del 21/09. Este show se prevé hacer en el dique Punta Negra pero SIN público, ya que se transmitirá vía streaming, reemplazando a los shows que se dieron años anteriores en el Centro Cívico y el Predio Ferial y que ahora son imposibles, dada la pandemia. Este año NO habrá shows para ver en vivo, se transmitirán vía streaming con bandas sanjuaninas.

DISEÑART

Subí tu diseño y competí, el ganador se elegirá por votación online y será el que consiga más votos en la misma.

La temática será “La noche de los lápices”

EMPRENDEDOR JOVEN

Inscribite y exhibí tu marca, página web, redes sociales, en un espacio dedicado para emprendedores jóvenes de nuestra provincia.

COPA SAN JUAN GAMING

Lanzamiento de Inscripciones a campeonatos online de Fornite, LOL y Freefire.

TRIVIA JOVEN

Durante la semana podrás competir en trivias con distintas temáticas para ganar grandes premios.

SORTEO EN REDES SOCIALES

Seguinos en nuestras redes y participa por increíbles premios.

16 de septiembre

NOCHE DE LOS LÁPICES

FreeStyle sobre la temática “Noche de los Lápices”. ( Video )

18 de septiembre

STREAMING VOLUNTARIADO

Sumate al vivo con los jóvenes voluntarios de todo el país.

21 de septiembre

PRIMAVERA STREAMING

Segui de 15 a 18 hs el Evento en vivo vía straeaming o por la señal de CUIDAR TV. Presentación de ganadores, bandas en vivo, final de freestyle, DJs en vivo, entrevistas a deportistas, sorteo entre todos los que participaron por nuestra plataforma.