La sanjuaninidad al palo: Hugo Flores de Omega canta y el 'Payito' la descose bailando

Un particular y recontra sanjuanino momento tuvo lugar este viernes en un local comercial. Fruto de la casualidad se encontraron el 'Payito', reconocido personaje de la sociedad provincial, y Hugo Flores, cantante de Omega, la reconocida banda de cuartetos.

El propio cantante se encargó de visibilizar tal situación a través de las redes y compartió un video muy especial en el que canta mientras el Payito baila.

"Como te queremos payito querido. Este querido amigo, conocido por todo San Juan, me vio y me pidió que le cantara. Me dijo: 'Omega, mami, cantame 'La Mariposa''. Y obvio que se la canté", escribió junto a las imágenes Hugo.