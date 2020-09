Sumarán camas de terapia intensiva para pacientes COVID-19 de un hospital rescatado

Este martes se conoció que Salud Pública sumará a la estrategia de lucha contra el COVID-19 camas de terapia intensiva del ex Hospital Español.

Actualmente, hay un número definido de camas de terapia intensiva en San Juan pero también un plan de expansión de ser necesarias, según informó el subsecretario de Medicina Sanitaria de Salud Pública provincial, Matías Espejo.

Hoy hay 24 camas críticas en el hospital Rawson, 14 en el Marcial Quiroga, y la novedad que informó Espejo es que se está a punto de sumar 12 camas en el ex Hospital Español, solo en el sector público. Se trata del nosocomio que era privado y que adquirió el Estado años atrás cuando entró en quiebra, para no perder esos recursos sanitarios. El Centro Español de Enfermedades Crónicas (CEMEC), ex Hospital Español, fue adquirido por el gobierno provincial para originalmente tratar afecciones oncológicas y neurológicas y en la actualidad fue acondicionado para hacerle frente a un posible avance del COVID-19 en San Juan.

Sobre las camas, además, existe un plan de ampliación, en el escenario más complicado, que permite elevar la capacidad a 120 lugares de terapia, esto implica no sólo la cama sino también poder ofrecer respiración mecánica, monitoreos no invasivos o invasivos, sistema de infusión de soluciones de manera controlada y un recurso humano altamente capacitado para poder hacerle frente a la situación de pacientes críticos y de manera masiva.

A esto se suma la posibilidad, si se requiere, de sumar camas del sector privado. Pero Espejo dijo que “la estrategia inicial es concentrar la atención del paciente crítico en las terapias estatales y ocupar las del subsector privado con pacientes críticos no COVID independientemente de la cobertura que tengan, ya sea a cargo del Estado o financiadores como obras sociales o prepagas”.

También se informó la disponibilidad de poco más de 600 camas para aislamiento o pacientes leves en diversos hospitales de campaña.