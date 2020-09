La difícil situación de una madre sanjuanina con COVID-19 en Mendoza

Carolina Fabaro es una sanjuanina que vive en Mendoza hace un tiempo con su marido y su hija de 11 meses. La joven se fue a estudiar y trabajar a la vecina provincia y en el último tiempo comenzó a sentir los síntomas de coronavirus. "Empece con síntomas el pasado martes y ya para el viernes se intensificaron con fiebre, congestión nasal, flema y una tos seca, por eso llamé al 0800 de Mendoza para casos de coronavirus", comenzó relatando Carolina a este diario.

Después consiguió un turno en un centro de salud público y le informaron que le iban a hacer el hisopado. "Cuando llegué no me atendió nadie y al lapso de una hora salió un enfermero a preguntarme que hacía en el hospital. Me dijeron que esperara porque estaban colapsados, y después me dijeron que solamente había 6 hisopos. Llamé de nuevo al 0800 y no me supieron dar respuestas", sostuvo sobre esos primeros días de angustia.

Más adelante en los estudios que le practicaron revelaron que Carolina tiene neumonía y el pulmón izquierdo bastante grave. "La médica me dijo que me tenía que internar pero que no tenían cama. Entonces me dijeron que me fuera a mi casa y que me aislara por 14 días, no me dieron antibióticos ni nada. Tengo muchos dolores y estoy con mi bebé de 11 meses que la tengo que alimentar y no quiero que se contagie", afirmó.Y agregó que "me siento muy mal, me cuesta muchísimo respirar y trato de taparme el pecho cuando le doy de comer a mi hija para tener el menor contacto posible. Me gustaría ir para San Juan pero no tengo obra social ni plata para pagar el hotel de aislamiento. Me gustaría estar con mi familia para estar más tranquila", finalizó.