Analizan hacer test rápidos en clínicas privadas de San Juan

Hasta ahora, San Juan sólo testea en los rastreos de COVID-19 mediante operativos de Salud Pública, pero en estos momentos están analizando que el sector privado pueda hacer test rápidos.

El dato se conoció este martes, durante la conferencia de funcionarios del Ministerio, encabezados por el subsecretario de Medicina Sanitaria, Matías Espejo, quien dijo que “hay una iniciativa, una solicitud por parte de efectores privados de realización de test rápidos”. Agregó que “la comisión de protocolos de Salud Pública está analizando pormenorizadamente junto con la División de Bioquímica y de Epidemiología la factibilidad de realización o no de los mismos”. No dio más detalles sobre qué tipo de alcances tendría esta posible descentralización de los test rápidos.

Se trata de los análisis que se hacen por medio de una muestra de sangre y que permiten saber en poco tiempo si la persona ha estado en contacto con el virus, porque detectan los anticuerpos. No se usa para detectar la enfermedad sino para investigación epidemiológica. En cambio, el test PCR se hace para conocer si una persona tiene COVID-19, y se realiza mediante un hisopado que se procesa en una máquina compleja y que requiere de al menos 8 horas para dar un resultado.

En este marco, en cuanto a los hisopados, el funcionario indicó que no pueden de momento realizarse en otro laboratorio que no sea el del Hospital Rawson, dado que las condiciones son muy específicas y el Instituto Malbrán es el único validador de este tipo de laboratorios.” Al momento no hay otro laboratorio en San Juan que no sea el Rawson habilitado para la realización de PCR”, destacó.