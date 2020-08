Cuánto personal se incorporó en Salud desde que estalló el brote y cuánto más contratarán

San Juan empezó a reforzar su batallón de personal sanitario contra el coronavirus incorporando gente desde que se desató el brote en Caucete. Ya son 80 los profesionales sumados al plantel y se espera incorporar unos 190 más, según dijo el secretario Administrativo de Salud Pública local, Guillermo Benelbaz, en declaraciones a radio Estación Claridad.

Originalmente fueron alrededor de 230 los profesionales que pusieron como reemplazos de licencias y el plan total para el tránsito de la pandemia era sumar hasta 500, es decir, unos 270 más para incrementar la capacidad instalada del sistema de salud. Desde hace unos días empezaron a incorporarse, confirmó el funcionario.

Al principio de la pandemia se le dio licencia a quien correspondía por ser personas de riesgo, y fue reemplazado con personal contratado. Entonces se decidió no avanzar con la toma del personal que venía a incrementar la cantidad de empleados para trabajar durante la pandemia, dado que el estado sanitario era bueno, y se decidió posponer eso hasta que la situación cambiara. Ahora que llegó ese momento se empezó con la incorporación de personal, indicó.

En esta etapa nueva de incorporación un 80% o 90% es personal profesional de salud pero también hay choferes, camilleros y administrativos. En general, la toma de personal está concentrada en médicos, kinesiólogos y sobre todo enfermeros.

Así, ya se incorporaron 80 de 270 ingresos previstos y falta ingresar unos 190. De todos modos, hay muchas más incorporaciones que están disponibles en caso de ser necesario, aseguró.

Por otro lado, ya se registran contagios dentro del personal de salud y ellos deberán ser reemplazados.Este jueves informaron que son 13 o 14 casos.

“Por ahora toda la gente está disponible para trabajar. No ha ocurrido en masa que no quieran trabajar. Si bien el momento es duro como profesionales de la salud esto se ve en los libros y hoy les toca actuar en medio de un momento sanitario duro y me imagino que muy adentro debe ser desafiante estar”, valoró el funcionario.

“La provincia abocó recursos para la salud, por ahora no hay problemas de disponibilidad de dinero para contratar en el área, lo que es un limitante es la cantidad de profesionales disponibles en la provincia”, concluyó.