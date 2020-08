Rompió el silencio la hija de una paciente caucetera: "Solo pido por su salud y porque no les toque a ustedes"

Luego de que se decidiera aislar a Caucete por los 13 casos positivos de coronavirus habló la hija de una de las pacientes infectadas, internadas en el hospital Rawson. La joven hizo una publicación en su perfil de Facebook. Desde la cuenta, dijo que están rezando para que su mamá logre sobreponerse al virus y le dejó un mensaje a quienes se burlan y comparten memes y audios en sus redes.

"Todos ustedes que se ríen, que publican estados, que comparten imágenes, audios, que hablan, inventan y critican...obvio que de los burros no se puede esperar más que una patada pero bueno esto es así. Son lo que demuestran ser, demás esta expresarlo.

Yo solo pido por su salud y porque no les toque a ustedes, pido por mi mamá, por toda mi familia amigos conocidos, por demás familias que se encuentran en esta misma situación de mierda que en un abrir y cerrar de ojos nos toco vivir. No pido solidaridad, no pido respeto, no pido empatía, explicaciones no le debemos a nadie. Solo queda rezar, esperar y cuidarse.. para que ustedes los taaan graciosos no les toque pasar por esto, que Dios los proteja", posteó la joven. Inmediatamente su mensaje se viralizó.

Luego de que se conociera el aislamiento obligatorio al departamento por los cuatro casos positivos iniciales -a los que se les sumaron 9 más- hubo un sinfín de memes y audios con información falsa que se viralizan a través de WhatsApp y de las demás redes. A esto apuntó también la hija de la paciente.

La hija de la paciente internada es activa en las redes sociales. Allí publicó varios estados dedicados a su mamá. También posteó un mensaje que llama a armar una cadena de oración por Caucete, convocada para el 20 de agosto a las 22.