El increíble gesto de dos hombres en la Circunvalación: mirá de qué se trata

Conducía su camioneta por la Circunvalación cuando de repente se le pinchó una rueda. La mujer se bajó del vehículo pero no pudo aflojar las tuercas. Se quedó varada hasta que dos hombres se dieron cuenta y la ayudaron a hacer el recambio. La mujer hizo una publicación agradeciendo el gesto, la publicación se viralizó rápidamente.

Rosana Sendra contó lo sucedido en su perfil de Face. "Ayer me pasó algo muy lindo a pesar de las circunstancias. Iba por ruta 40 antes de llegar a calle 5 se pinchó la rueda del vehículo. Me dispuse a cambiarla pero no podía mover ni un tornillo. De repente aparecieron dos chicos que sin preguntar se pusieron a cambiar la rueda. Un acto de solidaridad impagable digno de publicar ante tantas malas noticias que invaden las redes. No les pregunte su nombre pero realmente me siento muy agradecida y feliz de saber que todavía podés contar con gente amable capaz de darte una mano", indicó.

La publicación tuvo casi 500 "me gusta" y cerca de 200 compartidos.