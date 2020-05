No descartan financiar con el nuevo plan nacional de viviendas un megabarrio en San Juan

En San Juan ven con buenos ojos el nuevo programa nacional Argentina Construye, que acaba de lanzar Alberto Fernández y se espera que en su marco lleguen fondos específicos a la provincia, aunque todavía no se sabe cuántos ni cuales, dijo Secretario de Vivienda y Hábitat de San Juan, Robert Garcés. No obstante, el funcionario dijo que no descartan que llegue financiamiento para el megabarrio de Caucete que están a punto de iniciar en el IPV. Si bien este importante emprendimiento ya fue anunciado con financiamiento local, el funcionario dijo que será bienvenido algún soporte nacional.

Garcés dijo que estuvo comunicado este jueves con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación para conocer los alcances del programa anunciado por Alberto Fernández ese mismo día y que aún no consiguió detalles. Argentina Construye se presentó como un plan federal de inversión pública que llevará adelante el Estado Nacional para responder a la emergencia económica y atender el déficit habitacional en todo el país, y que se llevará adelante en articulación con gobiernos provinciales, municipios, organizaciones de la comunidad, pymes, cooperativas, mutuales, gremios y empresas de servicios públicos.

El megabarrio para Caucete se compone de 471 viviendas que están pensadas para terminar con los asentamientos que existen en el departamento esteño. Además de las casas, el proyecto lleva dos obras de red de agua con perforación incluida y de cloacas. El predio donde construirán tiene unos 400.000 m2 se compró dentro del plan del IPV de adquisición de terrenos a particulares. Las obras llevarán entre 12 y 15 meses de ejecución y están cotizadas en 1.000 millones de pesos.

Garcés estimó que el plan nacional va a llegar a San Juan y no descartó también que sea a través del trabajo con organizaciones sociales. Actualmente se está trabajando con cooperativas en los planes de viviendas sociocomunitarias de San Martín y Albardón y lo que buscan desde la Secretaría local es reactivar estos programas en otros departamentos, según dijo.

Según la información oficial, actualmente hay 3.457 casas en construcción, distribuidas en 38 barrios, que llegarán casi a 4.000 cuando se inicie el megabarrio caucetero.

Estos son los lineamientos del plan Argentina Construye:

● Contempla la creación de 750.000 puestos de trabajo genuino directo e indirecto para los argentinos y las argentinas entre 2020 y 2021.

● Busca dinamizar la obra pública, privada y de todas las industrias relacionadas a la construcción.

● Implica una inversión de 28.992 millones de pesos en los próximos meses. Con este aporte, se proyecta la construcción de 5.500 nuevas viviendas que se suman a las más de 30.000 en las que el Estado ya está trabajando.

● Generará en los próximos meses nuevos lotes urbanos con servicios disponibles para la construcción de viviendas. También se desarrollará equipamiento comunitario atendiendo la emergencia en coordinación con organizaciones sociales de todo el país.

● Abordará además el déficit cualitativo habitacional, a través de 200 mil microcréditos para la compra de materiales y la refacción de 42.900 unidades, con especial atención en los núcleos sanitarios del NOA.

● Permitirá que 4.000 organizaciones de todo el país, que realizan tareas esenciales en los barrios populares, reciban subsidios para la compra de materiales con los que podrán acondicionar espacios comunitarios.