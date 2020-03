¿Sigue el calor? Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este martes

En la recta final del verano, el calor no da tregua en San Juan. Ya son varios los días en que la temperatura máxima no baja de los 35º y no hay a la vista algún indicio de que esto mejore. De hecho, se estima que durante los próximos días la ola de calor se intensifique y tengamos máximas de alrededor de 40º. Sí, un panorama desolador para muchos.

Para este martes, la temperatura máxima alcanzaría los 37º en horas de la tarde. El cielo estará despejado durante la mañana y presentará intervalos nubosos recién desde las 17 en adelante. El viento soplará desde el norte con ráfagas leves hasta el mediodía y de ahí en adelante rotará y se intensificará para soplar desde el sector sur.