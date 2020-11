El sueño del pibe: un angaquero se ganó $475 mil para comprarse un Toyota Etios

Este jueves no fue un día más para el angaquero Ignacio Quiroga. Fue el día en el que empezó a concretar el sueño de tener por primera vez un 0Km.

El joven de 27 años fue el ganador del programa “Club de Amigos Señor González” de la concesionaria oficial de Toyota Señor González, el cual premia a quienes se suscribieron antes del 30 de octubre a un Plan de Ahorro Toyota, con el 50% del valor de las cuotas puras de un Etios 5 puertas. Fue gracias a este programa que Ignacio se ganó $475.000 para acceder a su Toyota Etios 5 puertas.

Ignacio tiene 27 años, trabaja de forma particular en la construcción, nunca pudo acceder a un cero kilómetro y su auto más moderno fue un modelo 92, usado. Ignacio suscribió al Plan de Ahorro de Toyota y realizó su adhesión en plena pandemia al “Club de Amigos Señor González” por recomendación del vendedor Diego López.

“El vendedor supo responder detalladamente todas mis consultas y mis miedos, me sentí seguro de hacer la inversión a pesar de que toda la comunicación fue telefónica, en ese momento no podíamos salir por la situación sanitaria del país. “Estoy feliz, por fin se me da algo bueno en mi vida”, manifestó el flamante ganador.

Cabe destacar que la concesionaria Señor González fue la primera que, en plena pandemia, logró poner en marcha el plan de ventas con la modalidad online con grandes resultados.

El sorteo fue autorizado por la Caja de Acción Social y fiscalizado por el Escribano Público, Alejandro Luluaga y con la presencia de autoridades de Señor González, encabezado por el Director General Ejecutivo, Eduardo Savastano; el Gerente General, Roberto Damico; el Gerente de Plan de Ahorro, Oscar Pérez y un nutrido grupo de periodistas. El sorteo fue transmitido en vivo por las redes sociales de la concesionaria, como así también sincrónicamente por zoom.