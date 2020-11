Sigue el revuelo por el festejo de Bence: ahora un conocido periodista reencendió el debate

El cumpleaños de la familia Recabarren sigue generando revuelo. Ahora, con un posteo del periodista, referente de la cultura sanjuanina y ex funcionario Luis Meglioli, quien publicó en su Facebook un fuerte cuestionamiento por el accionar en el caso que involucra al aparecero mayor, Jorge Darío Bence y familiares y amigos, encontrados fuera del horario permitido festejando el cumpleaños 90 en una parrillada y juzgados por Flagrancia.

"Gran error de la Policía y la Justicia tratar como delincuentes a quienes infringen disposiciones transitorias preparadas para contribuir a paliar los efectos de tremenda pandemia. Una multa debería de ser suficiente. Se evitarían los espectáculos de sesiones en teatros, lugares con otros destinos", inicia el posteo que tuvo en las primeras horas de publicado más de 50 comentarios.

Bence, referente de la cultura gaucha sanjuanina y protagonista del polémico cumpleaños.

Meglioli se queja diciendo que "a Jorge Darío Bence (Recabarren) con sus 90 gloriosos años de servicio a San Juan y su Cultura se lo ha tenido detenido en la Comisaría 5ta de Sta Lucía, entre las 2 de la madrugada y las 8.30 de la mañana, con malos tratos por parte del personal policial interviniente que cumplía órdenes de algún Juez desinformado. Le sucedió lo mismo bajo la Revolución llamada Libertadora (1955) que derrocó al gobierno constitucional del Gral. Perón. Hay algún parecido con aquella dictadura que también mando fusilar al impecable Gral Valle y decenas y decenas de demócratas? Estoy seguro que no. Entonces, porque se produjeron estos abusos de autoridad abominables????"

El posteo tuvo alta repercusión apenas publicado, con mayoría de opiniones adhiriendo a su postura y unos pocos defendiendo el accionar de la Justicia: "Criminalizar la celebración es peor que la pandemia que nos azota...", puso uno. "El respeto tiene qué estar presente ante todo", posteó otro. En los comentarios, Meglioli agrega: "no me refiero solo al Aparcero. Me refiero a cualquiera de cualquier condición que no cumpla protocolos Covid-19. Ponganlé una multa, pero no los lleven arriados a la comisaría para meterlos presos igual que al tipo que robo violentamente, violó o asesinó. Eso decía. Y además, en el caso de Bence, un hombre de 90 años".