Qué dice una experta sanjuanina sobre la vacuna rusa

"Ellos dicen que es fantástica pero hay que demostrarlo", opinó Sandra Ferrari, jefa de Infectología del Hospital Rawson sobre la vacuna rusa que el Gobierno Nacional acaba de anunciar que adquirirá para combatir el COVID-19 en Argentina. "Yo soy una pro vacuna pero hay que tener clara la situación y si no me la pongo yo por supuesto que no la voy a recomendar", indicó en declaraciones a radio Estación Claridad la especialista.

"La verdad que es de las vacunas que menos sabemos, nos hemos enterado por los medios sobre la existencia de esta vacuna porque Rusia la anotó primero en la escala de vacunas pero es la que más tarde viene en fases de estudio. Las vacunas tienen fases para ser mandadas al mercado, el desarrollo de una vacuna lleva años pero lo que está pasando con el coronavirus es asombroso, es una carrera, pero de la vacuna rusa es de la que menos publicaciones hay", analizó la médica.

Argentina adquirirá entre diciembre y enero 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus (COVID-19) Sputnik V, según anunció este lunes el presidente Alberto Fernández.

"Sabemos que ha sido probada en una escasa cantidad de pacientes pero eso sería en Fase 2, uno es muy precavido porque se está esperando alguna publicación al respecto de la fase 3. No es que uno tenga prejuicios contra los rusos pero no hay información. No está verificado que hace bien", explicó.

Además, Ferrari advirtió que "lo más importante de una vacuna más allá de que sirva, de que produzca anticuerpos, es su seguridad también, que no provoque un problema mayor a lo que queremos prevenir, de eso no hay información, qué pasa cuando la pongo en miles y miles de personas. Siempre que uno tiene vacunas está mirando los efectos adversos por años". Agregó que Rusia no es de los grupos que más producen vacunas, pero que las dudas no son por el origen, sino porque la vacuna "debe tener ciertos requisitos que es lo que uno le ve la pata floja a esto. Por ahora no hay datos concretos".

Acerca de la hipótesis de que se probará la vacuna con los argentinos en una suerte de ensayo sin que se haya comprobado su efectividad, la médica dijo que "una fase 3 forma parte del desarrollo de una vacuna o fármaco y si el paciente está bajo un estudio debe haber un consentimiento informado, no puede no saberlo. No debe ser así, ni éticamente ni a nivel gubernamental está permitido".

La médica analizó sobre la medida tomada por el Ministerio de Salud de la Nación que "tiene que haber algo de ciencia que respalde para tomar una decisión. Estimo que todo esto es tratar de dar una buena noticia pero a nivel de fuerza científica hay un pilar que falta, quizá ellos tienen información que nosotros desconozcamos. Pero entonces por qué tiene que haber tanto secretismo. Estamos ansiosos de ver qué novedades hay".

Sobre si cree que en diciembre o enero podría llegar la vacuna a Argentina, dijo que "los tiempos no nos dan y no es bueno generar expectativas por más rápido que uno quiera ir. Incluso la vacuna de Oxford todavía no están publicados los resultados de la Fase 3, se supone que iba a estar en noviembre o diciembre. Por eso es muy precavido, y respecto de la vacuna rusa no creo que se llegue".