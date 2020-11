Pandemia y falta de fondos: el duro momento de una casa sanjuanina que ayuda a los niños

La Casa Sahni, estratégicamente ubicada en frente de la terminal y a una cuadra del Hospital Rawson por calle Santa Fe y Avellaneda, es una ONG que aloja a niños de 0 a 18 años junto a sus mamás, cuando tienen que hacerse un tratamiento ambulatorio en este hospital y no tienen donde quedarse, o son de zonas alejadas, o viven en condiciones precarias. Los proveen de habitaciones privadas con baño privado y una nutricionista. Desde marzo y por la pandemia tuvieron que cerrar y por esto, la ayuda económica se ha reducido ya que dependen de empresas y particulares y no del Estado, por lo tanto no tienen medios económicos para volver a abrir. El movimiento solidario Un Día Para Dar intentará ayudar y vos también podés.

Ya sea por tratamientos de oncología, kinesiología, neurología, preoperatorio, postoperatorio y cualquier otro, esta ONG sin médicos ni enfermeros recibe a los chiquitos con sus mamis. Si hay complicaciones con el tratamiento tienen el Hospital Rawson a una cuadra o si la casa en la que viven es muy lejos o está en un estado precario sin las condiciones necesarias para contener al niño, esta casa con 10 habitaciones con dos camas cada una y baño privado abre sus puertas. Tienen también una nutricionista que además de cocinarles les enseña a tener una alimentación sana y respeta los planes alimentarios que traen desde el Hospital. Si el médico de cabecera o la trabajadora social los deriva a la Casa Sahni, pueden vivir ahí el tiempo que sea necesario, se quedan desde un día hasta meses.

Aún cerrados, siguen ayudando en lo que pueden. “La nutricionista, Soledad Sprazatto, y yo nos hacemos un tiempo para hablar con las mamás y los niños, ver como están y que necesitan. Armamos bolsones de ropa y alimentos.”, contó a este medio Natalí Trujillo, coordinadora del lugar. Pero por problemas financieros que trajo la pandemia, no pueden continuar el trabajo que llevan haciendo desde el 2014. “Hoy la casa no tiene los medios económicos para volver a abrir, no lo podemos solventar, esa es la gran traba.”, indicó. Esto se debe a que para el mantenimiento de la institución, pandemia o no pandemia, necesitan de los fondos de los particulares que colaboraban, los cuales ya no tienen, sumado al gasto que conlleva la compra de insumos para el cumplimiento de los protocolos.

Casa Cuna es otra asociación que están a cargo del movimiento “Un Día Para Ayudar”, un movimiento solidario internacional que en San Juan está presente desde el 2018. Será para ayudar a las ONG a seguir adelante y dependen de la solidaridad de la comunidad sanjuanina para poder llevarlo a cabo. Se celebrará este 1º de diciembre y este año todo lo recaudado irá para las ONG que trabajan con el Hospital Rawson, entre ellas, Casa Sahni.

Enterate más sobre casa Sahni en sus redes sociales: Facebook e Instagram