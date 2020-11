Luego del caso Lara: el abogado que lucha por una ley sobre perros de “razas poderosas”

Luego del caso de Lara Rebecca Agüero, la nena que falleció después de ser atacada por un pitbull, en la Legislatura de la Provincia de San Juan, se encuentran en debate varios proyectos de ley, todos ellos relacionados con los denominados “perros potencialmente peligrosos”. Horacio Carrizo, director del Instituto en Derecho Animal del Foro de Abogados de San Juan, rechaza este término ya que lo considera estigmatizante hacia los animales de razas grandes y asegura que estos proyectos de ley no están siendo bien articulados y no reúnen las condiciones para la prevención de este tipo de hechos, es por eso que elaboró el suyo propio: “ABORDAJE INTEGRAL DE SITUACIONES E INCIDENTES INTERESPECIES”, el cual busca educar a la población, capacitar a los poderes de estado y castigar el maltrato y la irresponsabilidad para con estos animales.

Según el Artículo 1ª, la Ley “tiene por objeto establecer normas básicas para el abordaje y seguimiento interdisciplinario de situaciones e incidentes ocurridos entre personas humanas e individuos caninos cualquiera sea su raza y origen genético, a la vez determinar sanciones aplicables a los humanos responsables cuando correspondiere.”, en el Artículo 2ª se refiere al can como “Sujetos de Derecho”, y no deben ser caracterizados como depredadores, peligrosos o feroces para no legitimar su matanza o exterminio, mientras que el Artículo 4ª establece que bajo ninguna circunstancia el animal podrá ser objeto de maltrato o crueldad alguna, y así, con abordajes de este tipo, se extiende el proyecto de Ley en 23 páginas.

El proyecto también incluye educación y capacitación, tiene todos los elementos, como la inclusión de la materia “derecho animal”, en las escuelas, que se capacite a los tres poderes de estado y a quienes tienen contacto con estas situaciones que son jueces, fiscales y la policía. Asímismo, que cambie la autoridad de aplicación y que sean Seguridad y Orden Público y Salud Pública. “El Proyecto de Ley en el que trabajé está sustentado con lineamientos propios del Derecho Animal, y la colaboración en otras ciencias del saber; es decir que se abordó en forma interdisciplinaria.”, contó Horacio Carrizo a Tiempo de San Juan.

El proyecto fue enviado a los diputados Juan Carlos Abarca, Edgardo Sancassani y Enzo Cornejo, para su consideración. “Entiendo que los diputados de la provincia de San Juan están en un momento de poder hacer historia y ser considerados por la comunidad sanjuanina y argentina e inclusive a nivel internacional. De darse los lineamientos que planteamos, estamos hablando de una ley de avanzada.”, aseguró Horacio.