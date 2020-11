“Simpsonizate”: el emprendimiento sanjuanino que mezcla inclusión y arte digital

El ingenio sanjuanino no tiene límites. Fruto del desempleo y la pandemia, una pareja decidió emprender la “simpsonización” a través del arte digital. Un negocio que nació como una pequeña cuenta de Instagram: Piuma, y que cada día pega más en la provincia y Latinoamérica.

El proyecto inició en octubre de 2019, cuando Luz Olmedo y Facundo Gutiérrez, de novios y con una bebé, empezaron a buscar más oportunidades en el mercado laboral. La idea primigenia fue hacer algo que ambos pudieran compartir. “Queríamos entre los dos hacer algo. Unimos nuestras capacidades, nuestros estudios y valores”, dijo Luz a Tiempo de San Juan. Surgió la iniciativa de hacer confecciones en microfibra, pero el Covid-19 detuvo las ventas y decidieron pasar al ámbito digital: diseño gráfico al mejor estilo Simpson.

Facundo Gutiérrez y Luz Olmedo, los creadores de Piuma.

Sin embargo, no todo se trató de economía, sino también de inclusión. Luz nació prematura a los 6 meses y luego tuvo complicaciones que derivaron en una parálisis cerebral con compromiso en la motricidad. El paso de los años y los entrenamientos le devolvieron buena parte de la movilidad, pero siempre tuvo que soportar opiniones sobre su cuerpo. Incluso fue rechazada en trabajos y hasta algunas personas la miran impiadosamente. Pese a todo, ella no flaqueó, la experiencia le enseñó a mantenerse firme en sus convicciones y deseos.

“Muchas veces me han discriminado, nunca tuve oportunidades laborales en mis 25 años”, señaló y agregó “me miran y me juzgan: todo cuesta mucho”. Pero ahora, Luz cambió su pensamiento para mejor: “Cuando veo que alguien se queda mirando le pregunto qué es lo que necesita”. "Antes sufría -cuenta- ahora tengo el valor para decir que no a eso".

Por eso, el emprendimiento sobrepasa lo comercial.

Una de las ilustraciones. Una pareja transformada en vecinos de Avenida Siempreviva.

Facundo, su novio, desplegó los conocimientos que le dio la carrera de Diseño Industrial y puso manos a la obra para “salir adelante”. En tanto, Luz se encarga del manejo de redes sociales y el contacto con clientes que, venturosamente, no escasean. “Vendemos nuestras ilustraciones a San Juan y también a Chile, México, Puerto Rico y últimamente hasta en Nueva York”, detalló la joven de 25 años. Cada dibujo es la representación del rostro y el cuerpo de la persona como su hubiese nacido de la pluma del mismo Matt Groening. Son muy solicitadas por familias y parejas.

Hay mucho talento y poca infraestructura. La pareja trabaja desde casa y con una computadora adaptada para generar ilustraciones. Aunque lo más conveniente es contar con una tableta de diseño digital. Es una de las herramientas a adquirir en el futuro.