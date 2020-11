La historia que envuelve de misterio a una plaza caucetera

Una plaza que era un edén se transformó en un lugar abandonado. Se trata de la plaza del barrio Ruta 20, un espacio verde envuelto por el misterio y que atesora historias espeluznantes. Al lado de la plaza, funcionaba una unión vecinal. Es allí donde ocurrieron diversos fenómenos paranormales.

Son dos los testimonios que pudo recabar la página de Facebook "Caucete Paranormal". Uno de ellos es de una vecina que vive enfrente de la plaza y el edificio abandonado. La mujer contó que a ella le encargaron que mirara las instalaciones de vez en cuando para evitar que la siguieran destruyendo. Un día de verano, vio a tres niños jugando allí, los chicos se voltearon hacia a ella y se comenzaron a reír. "Les grité desde la ventana de mí casa que se fueran y dejen de jugar en el lugar, se giraron hacia mí, se rieron entre ellos y siguieron jugando, entonces salí de mí casa y empecé a caminar hacia el edificio de la plaza, los niños cuando vieron que me acercaba, corriendo entraron a la edificación, yo llegué y les grité, pero no salió nadie, entonces entré a buscar los niños, pero adentro de la casa no había absolutamente nadie, en ese momento un escalofrío recorrió mí espalda como si alguien hubiera vaciado una botella de agua congelada en mí cuerpo", contó.

El otro testimonio fue más detallado. "Tres hermanas de aproximadamente entre 20 y 25 años de edad, ellas no se perdían bailes ni un solo fin de semana, no tenían novios oficiales, es por eso que casi siempre, después del baile, las acompañaban hasta cerca de su casa diferentes muchachos, siempre con la sana intención de protegerlas por el camino. Pero ese fin de semana fue diferente, ese fin de semana ningún muchacho se ofreció a acompañarlas, es por eso que las hermanas emprendieron su regreso a casa, las tres solas.. cuando llegaron a la plazoleta del Barrio Ruta 20, aproximadamente 4 de la mañana , divisan en la plaza un apuesto joven solo, con una pie arriba de un banco, camisa negra, pantalón blanco, unas botas que relucían desde lejos, con el pelo que casi le tapaba la cara", publicaron en el sitio. Luego de charlar un rato, el sujeto levantó la vista y en los ojos tenía dos brasas incandescentes.