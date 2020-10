El funcionario de la Municipalidad de Jáchal con Covid habló: "No sé dónde se produjo el contagio"

Luego de que Jáchal perdiera el invicto y sumara dos caso positivos de coronavirus al acumulado de la provincia, uno de los contagiados que es funcionario de la Municipalidad de Jáchal y que permanece internado en el hospital se expresó a través de las redes sociales y ofreció un angustiante descargo.

Según publicó el medio local Actualidad Jachallera, el hombre cuya identidad no puede ser divulgada confirmó ser uno de los pacientes con Covid y admitió no saber cómo contrajo el virus. El trabajador que cumple tareas en la Secretaría de Obras del municipio permanece aislado en el Hospital San Roque y desde allí se dirigió a sus seguidores.

"Yo soy el funcionario que dio positivo el testeo en Jáchal. Realmente no fue mi intención, no lleve el virus a Jáchal. No sé dónde se produjo el contagio", sostuvo y agregó: "Me apena la situación, ya que estuvimos trabajando muy duro para que el virus no ingrese al departamento. Estuve en los controles, en el centro de transferencia, llevando bolsones con mercadería y elementos de limpieza para la gente. Realmente hicimos todo lo que se pudo por retrasar lo inevitable. Lamentablemente me toco a mí".

Complicado por la realidad que atraviesa, confesó lo difícil que resulta tanto para él como para los suyos y agradeció las muestras de apoyo: "Hoy me toca este momento traumático para mi familia. Agradezco todos los mensajes de la gente buena de mi querido Jáchal. Gracias por apoyarme, y espero sinceramente ser el único contagiado porque tomé todos los recuados necesarios para proteger a mis compañeros".