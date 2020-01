El relato de una sanjuanina rodeada por el fuego en Australia

Millones de animales muertos y calcinados, miles de personas evacuadas, una decena de ellas muertas, hogares en peligro de destrucción y más de ocho millones de hectáreas quemadas son algunas de las consecuencias que dejó el fuego en Australia.

En medio de ésta catástrofe natural se encuentra Jimena Frau, una sanjuanina que se animó a relatar cómo es vive ésta situación.

“Bueno, ya que mucha gente me ha escrito para preguntarme sobre la situación aquí en Australia, quería contarles un poco de lo que yo pienso acerca de lo que está pasando. En primer lugar los incendios en Australia son en zonas rurales, alejados de las grandes ciudades, las cuales no están en riesgo, pero si se ven afectadas por las capas de humo que cubren el cielo y las cenizas que llegan. Sobre todo las grandes ciudades de los estados de New South Wales, como Sydney, Melbourne en Victoria, Camberra y Adelaide. De igual manera, en estas ciudades se están realizando las actividades con normalidad. También, algo importante para destacar, es que los incendios en Australia se producen todos los años en enero y febrero, debido a las altas temperaturas del país y a la sequía. Esta época es conocida como la “bushfire season”, por eso, todos los años, el gobierno también realizan los conocidos “incendios controlados” para prevenir grandes catástrofes como lo que está pasando ahora. Pero lo que complicó la situación este año, es que los incendios empezaron muchos antes, por ejemplo, aquí en Queensland, el estado donde yo vivo, comenzaron en Septiembre, cuando todavía ni siquiera empezaba el verano, y ahora, a mitad del verano, se han propagado mucho más rápidos. Se dice que la cantidad de hectáreas quemadas son 5 millones (algunos dicen 10 millones), hasta el momento se sabe que 24 personas murieron, y desde la Universidad de Sydney, estiman que 500 millones de animales han muerto. Lo que considero totalmente posible, porque cualquiera que maneja sólo unos 10 minutos de una gran ciudad a un área un poco más alejada, puede ver la cantidad de biodiversidad y animales que existen en estas áreas, ya sea desde canguros, koalas, etc”, comenzó relatando Jimena.

En su relato, la sanjuanina aseguró que lo que azota a Australia no es fuego, sino capitalismo.

“¿Por qué el capitalismo? Hay varios motivos que se creen que son los culpables de los incendios en Australia. En primer lugar, se señala al cambio climático, y después de haber estado escuchando tanto esta palabra, creo que deberíamos dejar de despersonalizarla y hacernos cargo de esta, ¿Qué es el cambio climático? Nada más y nada menos que nosotros mismos, con el consumo desmedido de carne (apartado aparte para quienes todavía no se enteran que el monocultivo de la soja, para alimentar vacas, está destruyendo áreas forestales como el pulmón de la tierra, el Amazonas, entre tantas otras, googlear), con la contaminación que producimos cada día en el uso desmedido del transporte, el plástico, la basura que generamos y la nula consciencia del reciclaje, reutilización, etc. Entre tantas otras cosas, que no nos queda más que hacernos cargo, que el cambio climático somos todos y cada uno de nosotros. Otro de los motivos, tiene que ver con el modelo de producción de Australia, y el monocultivo de ecualiptos, dónde se produce un uso intensivo de la tierra con la plantación de estos árboles, que se queman muy rápidamente. Y por supuesto, otra de las principales causas de estos incendios, tiene que ver con las políticas de gobierno, en un país capitalista donde la hegemonía privilegia el fin de lucro, y una búsqueda desenfrenada e inmediata de la productividad, para saciar el consumo sin tener en cuenta la protección de los ecosistemas y los valores naturales. Y como figura principal y responsable de esto, el Primer Ministro, Scott Morrison, del Partido Liberal, quien tiene una visión negacionista del cambio climático, realizando campañas para ocultar los efectos del calentamiento global y no haber priorizado durante su gobierno medidas para prevenir y frenar los incendios, como no haber destinado un mayor presupuesto para compra de aviones hidratantes, recursos para bomberos, etc. y así también, hacer responsable a cada estado de la lucha contra los incendios. Y basando su política de gobierno destinado a una fuerte inversión para la explotación del petróleo y carbón, (siendo Australia una gran emisora de dióxido de carbono) y de apoyo a las grandes empresas petrolíferas y mineras. Esto es sólo mi visión de lo que está pasando acá”, finalizó.