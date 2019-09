Son pareja y los echaron antes de jubilarse, ahora no saben cómo van a sobrevivir

El pasado sábado, 13 empleados de la farmacia Udap fueron despedidos sin previo aviso. Según explicó Luis Lucero, secretario general del gremio, la situación económica llevó a dejar solo 7 de los 25 empleados que trabajaban en la farmacia. Al mismo tiempo sostuvo que “hay una sobrepoblación de trabajadores, tenemos 100 empleados en el sindicato y en la farmacia 25, por eso buscamos alternativas para poder optimizar los recursos en medio de la crisis” expresó.

Dentro de los afectados se encuentra una pareja de sanjuaninos que además del trabajo comparten una relación de hace varios años. Se trata de Eduardo Aracena (58) y de Patricia Calvo (53), en el caso de Patricia lleva 12 años trabajando en la farmacia y en el Eduardo 10. “Esto es lo único que tenemos, nos están dejando en una situacion horrible, nosotros no tenemos 20 años para salir a buscar trabajo de vuelta, a esta edad ya no te contrata nadie, la verdad es que no sabemos que vamos a hacer, yo di todo por esa farmacia” sostuvo Eduardo con indignación.

“En mi caso tengo 3 chicos que tienen los gastos propios del colegio, la comida y demás, pero que nos dejen sin trabajo a los dos nos ponen contra la espada y la pared” afirmó por su parte Patricia. En el siguiente video se puede observar el testimonio de ambos adultos que a pocos años de alcanzar la tercera edad se quedaron sin trabajo con muy pocas garantías