El hermano de la sanjuanina fallecida en Punta Cana escribió una emotiva carta de despedida

Melina Caputo fue una joven sanjuanina fallecida este viernes en un hotel de Punta Cana. Su familia asegura que murió electrocutada mientras llegaba a un lugar del hotel a través de una escalera mecánica.

Desde el hotel trataron de desligarse de la responsabilidad, con declaraciones confusas y sin mayores precisiones.

Hoy, su hermano, Leandro Caputo, que acompañaba a Melina en el viaje familiar, posteó en las redes una emotiva despedida.

"Te vi nacer, te vi crecer, te vi luchar, te vi llorar, te vi sonreír, te vi soñar, te vi dormir, te vi con ganas tan completas de vivir que aún me cuesta entender el por qué de todo lo que hoy estoy viviendo. Sé que fuiste una persona completamente llena de buenas intenciones, pues ahí estabas siempre luchando por el indefenso, te pido perdón mi amor por no poder hacer más para que hoy estés aquí conmigo, tanta falta me hacés mi bebé".

"Aún recuerdo el día que naciste y me dejaron tenerte en mis manos, eras mi muñequita, mamá me contaba que no quería dejarte sola. Desde chiquita siempre fuiste muy independiente pues aún recuerdo esa frase característica tuya desde que eras una muñequita: 'yo solita'".

Leandro y Melina.

En un posteo en el que compartió fotos actuales y de varios años atrás en las que se ve a los hermanos juntos, Leandro escribió: "Las caras no son las mismas, los ojos ya no brillan y mi voz solo titubea, tiemblo por las noches de la bronca de no haber podido hacer nada. Y te agradezco mucho por la señales que me diste la noche luego que ocurrió todo, tres relámpagos blancos e inexplicables se encendieron en mi pieza viniendo de ninguna parte, estoy seguro que fuiste vos queriéndome decir que estás bien, solo te pido una cosa más mi amor: danos la fuerza que esta familia necesita mama papa hermanos tíos abuelas y amigos que tanto querías".

"Te prometo sinceramente de lo profundo de mi corazón que voy a cuidarte a vos y a los otros dos cabezones que tenemos de hermanitos, estaremos en contacto mi amor pues nunca de los jamases te olvidaré mi amor sos fuiste y serás un angelito que iluminará mi vida por siempre", concluyó.