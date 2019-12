Un periodista televisivo agredió a un trabajador de otro canal

Durante una cobertura en el Centro Cívico, se registró un inédito episodio de violencia que protagonizó el periodista televisivo Mauricio Bazán, quien golpeó al camarógrafo de Canal 13, Rodolfo Soler. Un entredicho por la toma de una entrevista y los típicos roces que se producen en las coberturas terminó con la agresión física, según indicaron los que estaban en el lugar. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. Ante la solicitud de Tiempo de San Juan, el periodista de Canal 8 decidió no hablar.

De acuerdo a la versión de Soler, el hecho comenzó cuando el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, bajó a la planta baja del Centro Cívico para hablar sobre las colas por la mercadería que entregaban. Los únicos medios que estaban presentes eran Canal 8 y Canal 13. El periodista del 8 arrancó la nota antes. Como la toma no era la más indicada para el 13, Soler advirtió la situación y se molestó porque interpretó como una falta de solidaridad de los colegas que arrancaran sin esperarlos.

Según Soler, luego de que vayan y vengan los insultos el periodista del 8 le mueve la cámara con el hombro a Soler. Finalizada la nota, Bazán increpó al camarógrafo del 13, a quien le dice que no era nadie, que no podía pegarle en la plaza seca del Cívico porque él si era una persona pública. Según testigos, Bazán le dijo a Soler: "mugriento, a vos no te conoce nadie". Tras una serie de mensajes cruzados, Soler comenzó a guardar sus herramientas de trabajo en el bolso cuando siente una piña. Bazán le propinó el golpe y se fue, indicó el camarógrafo.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. Ante el llamado de este medio, el conductor de Canal 8 decidió no dar a conocer su versión, sólo dijo que si lo viera a Soler le pediría disculpas.