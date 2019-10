La verdadera historia detrás del video del escándalo por una presunta infidelidad en Caucete

Durante la jornada del martes, trascendió un video en el que se mostraba un escándalo alrededor de un auto de alta gama, de color rojo. En un primer momento, se dijo que una mujer encontró a su novio -y propietario del vehículo- con otra chica, siéndole infiel y que, por ello, le hizo semejante escándalo. Llegó a tratarla de lo peor a la muchacha que se encontraba en el asiento de atrás junto a otros dos hombres.

Las fuentes allegadas a los protagonistas del hecho aclararon que en realidad el dueño del auto rojo ya estaba separado de la joven que realizó el escándalo, de hacía tiempo. Sin embargo, esa mujer, a la cual identificaron con el apellido Pérez, vio a su ex con dos amigos y una chica, y lo mismo decidió realizar semejante escándalo en la vía pública caucetera.

"No fue infidelidad, ellos ya no estaban en pareja. Si este escándalo se lo hizo estando separados, imaginate lo que fue cuando estaban en pareja", largó una fuente allegada a los protagonistas. También contaron que esa mujer, de apellido Pérez, pertenecería a las Fuerzas Policiales.

Por último dijeron que se confundieron con la "gorda Márquez", que en realidad esa joven que se bajó del asiento de atrás del vehículo -y que fue la que desató la ira de la ex novia del dueño del auto- no es la "gorda Márquez", sino que sería otra mujer de la que prefirieron no decir el nombre.