Una reconocida tiktoker española contó la historia y hasta se maquilló a la Difunta Correa

El video tuvo una fuerte repercusión. Contó con más de 400 mil reproducciones y 43 mil Me Gusta.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftiempodesanjuan%2Fstatus%2F1747784291541536996&partner=&hide_thread=false TikTok de Lourdes Rodríguez sobre la historia de la Difunta Correa pic.twitter.com/LQHnUq9u4Z — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 18, 2024

"Poco a poco, la sed me iba debilitando. No tenía fuerzas para continuar. Estreché a mi hijo en mi pecho y me dejé caer en la cima de un pequeño cerro bajo la sombra de un algarrobo, donde finalmente fallecí", dijo en un fragmento de la historia. "Desde entonces, muchas personas comenzaron a peregrinar en mi tumba", continuó.

Varios usuarios compartieron el posteo. "Increíble que la historia de la Difunta haya llegado hasta vos! Saludos desde San Juan, Argentina!", expusieron.