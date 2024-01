Una artista circense sanjuanina representará al país en un Festival Internacional y necesita ayuda

Ahora, la oportunidad que tiene para formarse en en Chile donde realizará un mes de voluntariado y además le darán talleres y capacitaciones en el XIII Festival Internacional “FEIM CHILE”. El evento organizado por la FEIM le dará alojamiento a la sanjuanina pero ella debe pagarse los pasajes y procurar su alimentación durante el mes que dure la capacitación.

"Lo que me está faltando es el pasaje para poder llegar a Chile, porque me avisaron recién que había quedado y no me dio tiempo de ahorrar casi nada", explicó a este diario.

Si querés ayudar a Paula podés hacerlo al teléfono 264488803 o donar al alias sopa.coco.hada.mp o al CVU 0000003100013780198452