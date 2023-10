Tienen más de 60 y desafían los prejuicios entrenando fuerza: cambiaron la caminata por las pesas

"Siempre he visto cómo a la tercera edad se la infantiliza mucho. Se los trata como 'ay bueno el viejito que vaya a natación' y no veía que hubiese alguien dedicado a entrenar a una persona de sesenta años como realmente lo necesita. Veía plazas llenas de grupos de adultos mayores con un palito y las mujeres necesitan sí o sí entrenar fuerza", afirmó Paula que se dedica a transformar la vida de personas sedentarias, en fanáticos del movimiento desde hace 21 años.

Fuerza Mayor es el nombre del programa que desde hace meses entrena a mujeres y hombres que entendieron la importancia que tiene la masa muscular para poder vivir una vejez con movilidad y autonomía.

"Yo empecé con mi mamá y con mi tío hace un año atrás y me di cuenta que es un grupo que me gusta porque son muy comprometidos, no faltan nunca, es prioridad para ellos entrenar y eso me encanta. Ahora son diez pero tengo cupo para dos más", explicó Paula que ya designó dos días de la semana y un horario especial para que Fuerza Mayor tenga el gimnasio a su entera disposición.

La mayoría de las personas que se animaron a las pesas y, en algunos casos, a entrar por primera vez a un gimnasio fueron convencidos por sus hijos e hijas que ya iban al box de Nyma a practicar crossfit y conocían los beneficios de levantar kilos. "La primer clase empezamos con movilidad y se les explicaron los fundamentos de por qué hacemos esto. Mi objetivo es que entiendan por qué están haciendo lo que hacen y al principio agarraban una kettlebell (pesa rusa) y me decían 'nooo qué pesado esto' pero, como yo las fui llevando de una manera progresiva ahora confían", aseguró Paula.

WhatsApp Image 2023-10-27 at 12.48.43 (3).jpeg Paula Guarnido es profesora de Educación Física. Se recibió primero de instructora y estudió luego el profesorado en el ISEF.

La clase para las personas de Fuerza Mayor es la misma que se hace en cualquier otro horario del gimnasio de crossfit para gente de otras edades e, inclusive, de alumnos mucho más entrenados. Sin embargo, la coach sanjuanina se encarga de modificar los ejercicios para que sus alumnos y alumnas de 65 puedan hacer lo mismo que los de 20.

"Ellos hacen la misma clase que el resto, lo que pasa es que adapto los ejercicios para sus necesidades", explicó Paula. Así, se modifican algunos pesos o la dificultad y hoy hay alumnas de Fuerza Mayor que, por primera vez, pueden saltar un cajón y cambiaron el palito de escoba por una barra de 15 kilos.

"Yo me di cuenta lo que fue para mi rodilla y mis dolores. No me duele, siento cómo me cambió el cuerpo y me veo hasta los hombros más marcados", dice María José, de 67 años, que llegó a Nyma porque su hija ya entrenaba ahí y logro convencerla.

Las experiencias y los relatos son similares en todos los alumnos de más de 60 que van al box de Crossfit. Algunos llevan más tiempo y otros unos pocos meses pero todos coinciden en algo: entrenar fuerza les mejoró la calidad de vida.

¿Por qué es importante entrenar fuerza en la tercera edad?

Según explicó Paula, entrenar fuerza es importante en todas las etapas de la vida pero cuando se trata de adultos mayores cobra vital importancia porque es sinónimo de autonomía.

"En líneas generales mejora la densidad ósea, la densidad del hueso y mucho más en las mujeres que tienden a tener osteoporosis. Entrenar fuerza la evita y la mejora, ese es uno de los principales factores", aseguró la entrenadora.

El segundo beneficio tiene que ver con lo hormonal y el papel que juega el músculo en ese proceso. "El músculo regula las hormonas y luego de la menopausia es importante tener las hormonas controladas", explicó.

Poder atarse los cordones, jugar con sus nietos, levantarse de la silla y no depender de la ayuda de nadie es una de las principales consecuencias del entrenamiento de fuerza. En pocas palabras, se trata de "disfrutar de la vida cotidiana con autonomía", cerró la coach.