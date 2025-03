Seba Garay: un trovador cuyano que lleva su música al mundo

Seba Garay2.jpg

“Llevo más de la mitad de mi vida haciendo música, escribiendo mis canciones y cantando el repertorio nacional y latinoamericano. Desde niño he sentido amor por nuestras canciones y nuestros artistas, y así me acerqué al folclore”, recuerda Garay.

En su hogar, la música siempre estuvo presente: “En la casita de mis viejos se escuchaba mucho folclore, mucho rock, mucho pop... y fue así que tomé la guitarra de manera autodidacta. Con un cancionero de ‘hágalo usted mismo’ aprendí a tocar y formé un grupo folclórico con mis hermanos. Esos fueron mis primeros pasos en los escenarios populares, en los escenarios del barrio”.

Seba Garay con abel pintos.jpg

Lo que comenzó como un juego entre hermanos se transformó en una carrera que lo llevó a presentarse en los más diversos escenarios. “He tenido la dicha y la gracia de que esa guitarra me lleve por escenarios del mundo”, afirmó orgulloso.

El inolvidable encuentro con Mercedes Sosa

Seba Garay y mercedes sosa2.jpg

Uno de los momentos más significativos en su carrera fue conocer y trabajar junto a Mercedes Sosa. “Fue allá por 2006 cuando me convocaron para hacer una serenata. Yo no sabía para quién era, solo sabía el lugar donde debía ir a cantarla. Una serenata es algo muy íntimo, un regalo para alguien especial. Entonces empecé a cantar ‘Regreso a la tonada’ y, de repente, entró Mercedes Sosa. Me escuchó y, al día siguiente, me invitó a cantar con ella en el Teatro Plaza de Godoy Cruz, en Mendoza. Así comenzó nuestra relación de amistad y cariño”, evoca.

A partir de ese encuentro, Garay tuvo la oportunidad de girar con ella, conocer su entorno y compartir momentos inolvidables. “Me permitió disfrutar de su magia y su voz. Pude conocer su casa natal, ir a su casa en Buenos Aires, cenar con ella y charlar largo y tendido. Pero lo más importante fue la enseñanza que me dejó, algo en lo que creo y me apoyo en mi presente como gestor cultural y en mi música. Ella me dijo: ‘Preocúpate por lo que están pensando tus contemporáneos, porque ese pensamiento es donde se desarrolla la atmósfera creativa, el saber del pueblo’”.

Familia, nuevos proyectos y compromiso con los músicos

Hoy, Seba Garay sigue explorando nuevas experiencias en su carrera, tanto en la música como en la gestión cultural. “Soy papá de dos nenas increíbles que me hacen ver la vida de otra manera. Todo lo que escribo, cómo compongo, cómo me desarrollo en la música, tiene ahora una mirada de ternura que me encanta. Estoy muy feliz”, describió el músico, casado con la diseñadora Majo Fernández Aubone.

En el horizonte, el músico planea lanzar un nuevo disco y visitar nuevos escenarios. “Tenemos por delante un año de mucho movimiento. El ecosistema musical de San Juan y del país está en crisis, pero creo que también es una oportunidad para nuevas sonoridades y nuevas formas de hacer las cosas. La industria musical ha cambiado y hay que estar preparados”, reflexionó.

Con esta idea en mente, fundó La Gestión de la Canción, un espacio de asesoramiento para músicos sobre derechos de autor. “Brindamos herramientas para que los colegas puedan cobrar sus derechos como autores, intérpretes y productores fonográficos, para que puedan desarrollarse profesionalmente en la industria musical”, sostuvo.

Así, con una trayectoria consolidada y nuevos proyectos en marcha, Seba Garay sigue apostando por la música cuyana, llevando su esencia a cada rincón donde su guitarra y su voz lo lleven.