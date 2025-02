Radiografía de las víboras en San Juan: 15 hallazgos denunciados en 2 meses y presencia en toda la provincia

Sobre la situación, indicó que, “está dentro de lo normal para esta época del año”. Y detalló que esto se debe a distintos factores. Por un lado, la época del año, ya que el calor del verano hace que aparezcan muchas especies, como estos reptiles que no pueden mantener la temperatura corporal con medios internos y necesitan el calor y el sol, entonces, salen en esta época, tanto en zonas rurales como urbanas. “Esto se debe también a que cada vez vamos ocupando el hábitat natural de todas las especies de fauna silvestre que viven en la naturaleza, tanto por la actividad agropecuaria y la agrícola como por la urbanización”, detalló el especialista.

Ante la aparición de víboras en cualquier lugar de la provincia se debe dar aviso a la Secretaría de Ambiente, de lunes a viernes, 08:00 a 12:00 por WhatsApp al 264-430-5057; o a la guardia permanente de Policía Ecológica, llamando al 264-421-3280.

Por otra parte sostuvo: “No puedo decir que hayan más denuncias porque aparecen más víboras que en año anteriores, porque en muchos casos la gente no avisa y toma medidas por su cuenta. Sí puede haber incidido en la cantidad de denuncias porque además en esta oportunidad hemos venido haciendo campañas de difusión y concientización sobre la importancia de dar aviso ante la aparición de estas especies para que actuemos del modo correcto, rescatándolas y llevándolas a su hábitat natural”.

Las altas temperaturas favorecen la aparición de serpientes en San Juan. Estos reptiles forman parte de nuestra fauna silvestre nativa y cumplen un rol ecológico clave controlando plagas como roedores e insectos. No las lastimes: la mayoría de las serpientes en la provincia no representan peligro sanitario. Además, dañarlas puede implicar sanciones legales. Si está en tu jardín: No la manipules ni la amenaces. Asegurá a tus mascotas dentro de casa y contactá a los servicios de emergencia. Si está en una habitación cerrada: Retirá a niños, personas y mascotas. Aislá la zona para limitar el movimiento del reptil.